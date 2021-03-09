"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго

Московский "Спартак" намерен отменить желтую карточку, которая была показана французскому защитнику Самюэлю Жиго в матче 21-го тура против "Краснодара".

Встреча завершилась более чем уверенной победой "красно-белых" - 6:1. Для Жиго эта желтая карточка стала четвертой в нынешнем чемпионате России. В итоге он должен пропустить матч 22-го тура против "Динамо", который состоится в предстоящие выходные.

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов заявил "Спорт-Экспрессу", что клуб намерен воспользоваться пунктом в регламенте РПЛ, который позволяет отменять предупреждения, из-за которых игрок пропускает следующий матч.

"Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго", - сказал Фетисов.