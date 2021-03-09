Тимаков: Ситуация с COVID-19 стабилизируется в России к лету

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России. "К лету (ситуация с COVID-19 - ред.) будет стабилизироваться", - отметил врач.

Ранее он рассказал РИА Новости, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может в середине весны вырасти. Он объяснил это тем, что люди, переболевшие год назад, могут заболеть повторно. Кроме того, обычно весной наблюдается повышение сезонной заболеваемости, а воздух с влажностью определенной температуры способствует передаче вируса. Также после зимы обычно ослабевает иммунитет, отметил врач. Тимаков считает, что снижения заболеваемости можно ожидать в конце мая.

В ВОЗ считают, что с пандемией коронавируса мир может справиться в начале 2022 года. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом он отметил, что 2021 год будет еще одним годом COVID-19.