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Рубрика: Общество

Тимаков: Ситуация с COVID-19 стабилизируется в России к лету

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России. "К лету (ситуация с COVID-19 - ред.) будет стабилизироваться", - отметил врач.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Ранее он рассказал РИА Новости, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может в середине весны вырасти. Он объяснил это тем, что люди, переболевшие год назад, могут заболеть повторно. Кроме того, обычно весной наблюдается повышение сезонной заболеваемости, а воздух с влажностью определенной температуры способствует передаче вируса. Также после зимы обычно ослабевает иммунитет, отметил врач. Тимаков считает, что снижения заболеваемости можно ожидать в конце мая.

В ВОЗ считают, что с пандемией коронавируса мир может справиться в начале 2022 года. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом он отметил, что 2021 год будет еще одним годом COVID-19.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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