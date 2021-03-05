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05.03.2021 12:48
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
С пандемией коронавируса мир может справиться в начале 2022 года, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Такое мнение он высказал в интервью газете Die Welt.
Фото: предоставлено организаторами выставки Фото: предоставлено организаторами выставки
Фото: предоставлено организаторами выставки

При этом он отметил, что 2021 год будет еще одним годом ковида. "Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики", - подчеркнул Клюге (цитата по ТАСС). Ранее аналогичную точку зрения представитель ВОЗ уже высказывал на брифинге для русскоговорящих журналистов. "Есть вакцины, тесты, причем новые методы диагностики, а не только метод ПЦР, как было изначально. Это помогает спасать жизни и пролечивать максимальное число больных", - подчеркнул Клюге на брифинге в январе.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Сейчас он отмечает, что, по его прогнозу, в начале 2022 года пандемия останется позади, однако, это не значит, что уйдет сам вирус. Он останется в человеческой популяции и, скорее всего, станет сезонным. Но необходимость в ограничениях пропадет.

По вопросу вакцинации представитель ВОЗ призвал набраться терпения. Сейчас, по его словам, процесс вакцинации еще в самом начале, поэтому спрос превышает предложение. Но привить разом жителей всей планеты нельзя. Клюге также считает, что, по всей видимости, неизбежен тот факт, что в Европе летом появятся паспорта вакцинации. При этом в самой ВОЗ не считают нужным вводить такие паспорта. "Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после прививки", - отметил Клюге. Поэтому паспорт вакцинации может оказаться просто бессмысленным. К тому же он усугубляет неравенство, считают в ВОЗ. А принцип организации - равенство во всем, что касается сохранения общественного здоровья.

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