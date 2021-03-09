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09.03.2021 12:02
Рубрика: Российский автопром

У дилеров Lada появилась Vesta с новой мультимедиа, но купить ее нельзя

Текст: Константин Руссов
Фото: www.instagram.com/lada.online Фото: www.instagram.com/lada.online
Фото: www.instagram.com/lada.online

Не секрет, что Lada Vesta получит новую мультимедиа, причём не рестайлинговый вариант модели, а нынешний. Сайта Лада.онлайн сообщает, что дилеры марки уже начали получать машины с обновлённым головным устройством.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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На данный момент можно говорить о том, что новая мультимедиа имеет предустановленные сервисы "Яндекс.Авто" и другие органы управления: в центре расположен вращающийся селектор, а по бокам от него сгруппировано по две клавиши. Изменилась ли как-то техническая сторона информационно-развлекательной системы, неизвестно.

Доплата за новую мультимедиа составляет 28 000 рублей. Несмотря на то, что автомобили уже есть в наличии у дилеров, купить их нельзя.

Ранее "РГ" рассказывала, что Lada Vesta с новой мультимедиа есть в списках заказов на март этого года. Головное устройство получит всё семейство модели.

#Lada