У дилеров Lada появилась Vesta с новой мультимедиа, но купить ее нельзя

Не секрет, что Lada Vesta получит новую мультимедиа, причём не рестайлинговый вариант модели, а нынешний. Сайта Лада.онлайн сообщает, что дилеры марки уже начали получать машины с обновлённым головным устройством.

На данный момент можно говорить о том, что новая мультимедиа имеет предустановленные сервисы "Яндекс.Авто" и другие органы управления: в центре расположен вращающийся селектор, а по бокам от него сгруппировано по две клавиши. Изменилась ли как-то техническая сторона информационно-развлекательной системы, неизвестно.

Доплата за новую мультимедиа составляет 28 000 рублей. Несмотря на то, что автомобили уже есть в наличии у дилеров, купить их нельзя.

Ранее "РГ" рассказывала, что Lada Vesta с новой мультимедиа есть в списках заказов на март этого года. Головное устройство получит всё семейство модели.