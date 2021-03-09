В Латвии раскрыли дело о похищении пушки с советского памятника

Латвийская полиция идентифицировала погрузчик, с помощью которого в ночь с 23-го на 24-е февраля было похищено орудие с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в Екабпилсе. Также стражи закона нашли человека, совершившего данное преступление, и выявили возможное местонахождение орудия. На сайте латвийской полиции сообщается, что оно, предположительно, на дне Даугавы.

Сообщение латвийской полиции сразу же вызвало много откликов в социальных сетях. Кто-то празднует победу, а кто-то предлагает подождать, пока орудие действительно будет найдено. Дело в том, что бывший мэр Екабпилса, член радикального "Национального объединения" Гунтар Калве изначально публично намекал в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, что он причастен к похищению орудия и что сама пушка на дне Даугавы. Уже тогда в Екабпилсе многие задались вопросом, а не отводят ли националисты таким образом внимание полиции и общественности от истинного местонахождения орудия. Ведь в ночь с 23 на 24-е февраля лед на Даугаве ещё был слишком крепок. Его надо было бы пилить или бросать пушку с высоты, но тогда бы остался всеми видимый пролом в ледовом покрытии.

Второй важный вопрос - почему полиция ведет расследование по статье 229 Уголовного закона Латвии, в которой речь идет о "незаконных действиях с находящимися под охраной государства памятниками культуры". Латвийский общественный деятель Александр Жгун прямо пишет в комментарии в соцсетях: "Какая 229, там на лицо 228 часть 3. Это надругательство над могилой. Не надо уводить на мягкую статью, там не просто памятник, там захоронены три офицера РККА!".

Напомним, что в ночь с 23 на 24-е февраля неизвестными в Екабпилсе с памятника артиллеристам, павшим при освобождении города от нацистов, было похищено орудие. Данный монумент находится под защитой латвийско-российского Соглашения 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. Статья 13 Соглашения гласит: "С учетом международной практики Латвийская Сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики, а также не препятствует захоронению умерших военных пенсионеров и членов их семей и проведению ритуалов захоронения".