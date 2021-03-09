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09.03.2021 18:53
Рубрика: Власть

В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова

Текст: Алексей Чуриков

Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с вынесенным сегодня судом Анкары вердиктом по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Напомним, что по решению суда пятеро обвиняемых приговорены к пожизненному тюремному заключению, еще 6 человек приговорены к срокам от 5 до 9 лет, пятеро - оправданы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, Чрезвычайного и Полномочного Посла А.Г. Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отдали должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. "Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", - подчеркнули в российском ведомстве.

При этом Москва продолжает исходить из того, что значительную долю ответственности за убийство Андрея Карлова несут определенные круги, искусственно нагнетавшие негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии. "Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", - заключили в МИД РФ.

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