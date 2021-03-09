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Рубрика: В мире

Как и куда посмотрит Зе

Выдаст ли Украина олигарха Игоря Коломойского американской Фемиде
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью, ставшее в известном смысле событием. Явив эталонное косноязычие, девушка не ответила ни на один из действительно волнующих украинцев вопросов и тем только усугубила общее недоумение в отношении происходящего в голове ее шефа. Показательным с этой точки зрения стал вопрос о судьбе олигарха Игоря Коломойского, попавшего на минувшей неделе под персональные санкции США.
Игорь Коломойский вывел из банка "Приват" 5,5 млрд долларов, фактически оставив Украине обертку от банка. Фото: GettyImages

Будут ли на него наложены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), рассматривается ли выдача Коломойского за океан - на все это загадочно улыбающаяся Мендель четырежды ответила "посмотрим", чем убедила всех наблюдателей, что такие репрессии против олигарха, в прошлом сделавшего Зеленского президентом, все-таки рассматриваются.

Между тем по состоянию на вторник ситуация вокруг Коломойского выглядит подвешенной: пока Зеленский лишь поблагодарил Вашингтон за помощь в "деолигархизации" Украины и тем ограничился. В свою очередь, Коломойский благоразумно воздержался от комментариев, что можно понять: не в его положении и не с его чувством юмора злить Белый дом и дальше.

Здесь следует разобраться, чем один из творцов госпереворота в 2014 году разозлил новую администрацию США. Формально Госдепартамент инкриминирует ему коррупционные деяния на посту губернатора Днепропетровской области, куда его назначил Петр Порошенко и где, не выбирая методов - вплоть до бессудных расправ с противниками переворота, тот насаждал новую власть, спонсировал неонацистские банды, обещал материальное вознаграждение за головы "сепаратистов". То есть следовал в фарватере Вашингтона, и потому выдвинутые из-за океана претензии выглядят как издевательство и историческая ирония.

Отбросив политику и идеологию, серьезных причин обидеться на украинского олигарха у американских демократов по большому счету всего две - национализация банка "Приват" и коррупционный скандал вокруг сына Байдена. Напомним, что идею перевода в государственную собственность крупнейшего частного банка Украины от имени Вашингтона подал Киеву именно Джо Байден - в то время американский куратор украинского направления. Президент Порошенко его волю исполнил, но не так, как задумывалось. Перед национализацией Коломойский вывел из "Привата" активов и средств на 5,5 миллиарда долларов, оставив государству фактически обертку от банка. Очевидно, он думал, что сберег свои деньги, но в логике Вашингтона - украл американские, а такое не прощают. По этому, и не только, эпизоду в суде штата Делавэр с 2016 года идет судебное разбирательство.

По состоянию на вторник ситуация вокруг Коломойского выглядит подвешенной: пока Зеленский лишь поблагодарил Вашингтон за помощь в "деолигархизации" Украины

Усугубил Коломойский свою вину активным участием в скандале вокруг компании Burisma. Именно через принадлежащие ему СМИ компрометирующая кандидата Байдена информация была вброшена в международную повестку. А доверенные люди Коломойского, как утверждается, общались с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, прилетавшим в Киев за компроматом.

На Украине боятся говорить о новом локдауне

Таким образом, то, что Коломойский до сих пор остается на свободе, выглядит исчерпывающим объяснением, почему до сих пор не было личного контакта между Зеленским и Байденом. Так что весомые предпосылки к аресту и экстрадиции за океан украинского олигарха действительно существуют. Иное дело, решится ли на столь рискованный шаг Зеленский. Дело не только в наличии компромата на президента Украины, который, скорее всего, есть у известного коллекционера пикантных телефонных разговоров и видео Коломойского: в конце концов ничто так не уничтожает рейтинг Зеленского, как он сам. Однако нельзя сбрасывать со счетов подконтрольных олигарху депутатов - а это до четверти состава фракции "Слуга народа" в Раде, и регионы, которые Коломойский если не контролирует полностью, то имеет во многих доминирующее влияние. Если же вспомнить, что олигарх точно знает, кто расстрелял "небесную сотню", организовал сожжение людей в Одессе, сбил малазийский "Боинг" и многое другое, что тянет на международный трибунал, но является сегодня основой новейшей государственной мифологии Украины, всерьез трогать его Зеленскому совсем не с руки. С другой стороны, именно эти знания для их лучшей сохранности также предполагают препровождение Коломойского в хорошо охраняемую американскую тюрьму. Поэтому пресс-секретарь Зеленского и сказала, ответив на вопрос о будущем олигарха, четырежды "посмотрим".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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