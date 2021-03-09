Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл "обрушением декораций"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова после просмотра интервью, данного принцем Гарри и Меган Маркл известной американской телеведущей Опре Уинфри, в своем аккаунте в Facebook написала о том, что даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке.

Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей, подчеркнула Захарова. Она добавила, что любую тему, как подтвердили герцог и герцогиня Сассекские, "британская медиа-индустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот". "Это не скандал. Это обрушение декораций", - констатировала Мария Захарова.

Между тем

Букингемский дворец находится под большим давлением, чтобы оказаться в состоянии ответить на обвинения в расизме в высших эшелонах королевской семьи после интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими, которое имеет разрушительные последствия для имиджа британской монархии, отмечает Guardian. В самом шокирующем дворец отрывке из интервью, Гарри и Меган Маркл рассказали о том, как кто-то из членов королевской семьи спросил их, "насколько темным будет оттенок кожи их маленького сына". Ведущая Опра Уинфри позже пояснила, что ни королева, ни герцог Эдинбургский не отреагировали на это "колкое замечание", хотя присутствовали при разговоре. По словам Гарри, который отказывается назвать имя человека, который сказал об этом, расизм является "значительной частью" причины, по которой пара покинула Великобританию. Он заявил, что, эта тема, особенно пол и цвет кожи будущего ребенка, "волновала" британскую прессу и таблоиды. Обвинение в расизме в Букингемском дворце было одним из нескольких шокирующих заявлений в откровенном интервью Гарри и Меган, которое, как отмечает британское издание, "потрясло королевскую семью до основания".