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09.03.2021 13:37
Рубрика: В мире

Зеленский пообещал оппозиционным телеканалам "пожизненный бан" в YouTube

Текст: Алексей Чуриков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над блокировкой оппозиционных телеканалов продолжится - в частности, на платформе YouTube.

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"Мы сделали и продолжаем работать над тем, чтобы по этим каналам можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в YouTube -  чтобы они получили пожизненный бан", - заявил Зеленский на открытии очередного форума "Украина 30".

В начале февраля Зеленский своим указом закрыл вещание на Украине сразу трех телеканалов - ZIK, NewsOne и "112 Украина". После запрета редакции перенесли свое вещание в YouTube.

Украинский президент также напомнил на форуме, что страна вскоре станет центром мировой борьбы с дезинформацией и пропагандой. Эту идею Зеленский впервые озвучил еще в ходе своего онлайн-выступления на открытии 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН, предложив разместить штаб-квартиру такой организации в Киеве.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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