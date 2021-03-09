Зеленский пообещал оппозиционным телеканалам "пожизненный бан" в YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над блокировкой оппозиционных телеканалов продолжится - в частности, на платформе YouTube.

"Мы сделали и продолжаем работать над тем, чтобы по этим каналам можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в YouTube - чтобы они получили пожизненный бан", - заявил Зеленский на открытии очередного форума "Украина 30".

В начале февраля Зеленский своим указом закрыл вещание на Украине сразу трех телеканалов - ZIK, NewsOne и "112 Украина". После запрета редакции перенесли свое вещание в YouTube.

Украинский президент также напомнил на форуме, что страна вскоре станет центром мировой борьбы с дезинформацией и пропагандой. Эту идею Зеленский впервые озвучил еще в ходе своего онлайн-выступления на открытии 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН, предложив разместить штаб-квартиру такой организации в Киеве.