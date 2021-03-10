Байден забыл имя министра обороны и название Пентагона

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны. Произошло это во время выступления главы государства в Белом доме.

Политик говорил о женщинах, которые служат в американской армии, и о двух кандидатках на командные должности. "Я хочу поблагодарить министра… Эээ… бывшего генерала…ну парня, который управляет этим подразделением", - сказал Байден.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин стоял всего в нескольких метрах от президента, за его спиной. Хозяин Белого дома также забыл название военного ведомства.

Американцев все произошедшее встревожило. Пользователи соцсетей посоветовали главе государстве срочно обратиться к врачу, пишет британская газета The Sun.