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Рубрика: В мире

Выдвинута новая версия крушения малазийского Боинга MH370

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Пропавший в марте 2014 года Boeing 777 мог упасть в море в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Новую версию крушения авиалайнера озвучил эксперт Майкл Экснер. По его словам, найденный в августе прошлого года у берегов Южной Африки обломок крыла "почти наверняка" принадлежит малазийскому Boeing 777. А повреждения соответствуют версии "отделения элемента при снижении", пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Mirror.

Фото: Kham/ Reuters
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Напомним, самолет, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, выполнял рейс MH370 - из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин (Китай). Лайнер пропал с экранов радаров через час после вылета. Пилоты перестали отвечать диспетчеру, выключили транспондер, передающий на землю информацию о местонахождении воздушного судна. При этом самолет несколько раз менял курс и высоту, после чего направился в сторону Индийского океана. Скорее всего, самолет столкнулся с поверхностью океана после полной выработки топлива.

На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось, хотя обломки самолета находили жители Мадагаскара и Африки.

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