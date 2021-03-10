Эпидемиолог: При оттепели возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19

Суточные колебания заболеваемости COVID-19 возможны весной, когда температура поднимется выше нуля. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, повышение температуры, оттепель и слякоть создают благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусных инфекций. При этом значимого подъема заболеваемости не ожидается, пишет ТАСС. Горелов подчеркнул, что весной важно по-прежнему соблюдать меры профилактики и защиты от коронавируса, а также ответственно подойти к вопросу вакцинации.

Ранее Александр Горелов заявил "РГ", что расслабляться пока рано. Для замедления темпов распространения инфекции необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения. И не важно, произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным. "Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации", - отметил инфекционист.