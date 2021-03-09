Сейчас многие расслабились - сняли маски, вернулись к тесному общению. Не рано ли?
Александр Горелов: Расслабляться абсолютно точно рано: чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения. По большому счету, не важно, произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным. Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации. Но суть одна - только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса.
В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим, условно, процентов 20-30 тех, кто перенес бессимптомно и не тестировался. И еще 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5,7- 6 процентов. А мы говорим о базисном уровне - 70 процентов.
В мире далеко не радостная ситуация. Переболевших 110 миллионов, но процент от всего населения планеты мизерный. Так что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится.
Но ведь создали вакцины, идет вакцинация, казалось бы, должны справиться?
Александр Горелов: Должны, но на это нужно время. Вакцинация и у нас, и в других странах, за редким исключением, идет совсем не так быстро, как хотелось бы нам, эпидемиологам и инфекционистам.
Коронавирус - воздушно-капельная инфекция, она довольно легко передается от человека человеку. Значит, если на ее пути нет барьеров - она будет продолжать распространяться. Тут и сезонный фактор, как показывает опыт южных стран - тех же Бразилии, Индии, не работает. То есть это круглогодичная инфекция. В отличие от гриппа. Но у большинства людей пока нет от нее прививки и у многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила - снижает социальную активность и контакты, соблюдает дистанцию при общении, носит средства защиты, вот все это, что нам за год уже так надоело. Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения.
То есть вы считаете, что третья волна будет?
Александр Горелов: Да нет пока никакой третьей волны. Мы все еще из первой волны никак не выберемся. Потому что волна - это переход уровня заболеваемости через ноль, а потом новая вспышка, в том числе, как вариант, и из-за мутировавшего вируса. У нас пока наблюдался осенний подъем все того же коронавируса, сейчас идет спад, но до нулевой отметки еще очень далеко.
Эталон оценки - индекс распространения. То есть берется число случаев за 8-14 дней и соотносится с предыдущим периодом. Если меньше единицы - прогноз благоприятен. Значит, эпидемия идет на убыль.
Весной у нас, кстати, было менее 0,7, а потом снова начался рост. А сейчас такого коэффициента нет пока ни в одном регионе России. Вот, смотрите: Московская область - 1,21, Москва - 0,93. Так что мы еще далеки от благополучия, отменять все ограничения преждевременно.