Заболеваемость коронавирусом в России устойчиво идет на спад. Самое страшное позади или все-таки вслед за Европой нам надо готовиться к третьей волне? "РГ-Неделе" ответил врач-инфекционист, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Сейчас многие расслабились - сняли маски, вернулись к тесному общению. Не рано ли?

Александр Горелов: Расслабляться абсолютно точно рано: чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения. По большому счету, не важно, произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным. Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации. Но суть одна - только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса.

В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим, условно, процентов 20-30 тех, кто перенес бессимптомно и не тестировался. И еще 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5,7- 6 процентов. А мы говорим о базисном уровне - 70 процентов.

В мире далеко не радостная ситуация. Переболевших 110 миллионов, но процент от всего населения планеты мизерный. Так что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится.

Вакцинация у нас идет не так быстро, как хотелось бы эпидемиологам и инфекционистам

Но ведь создали вакцины, идет вакцинация, казалось бы, должны справиться?

Александр Горелов: Должны, но на это нужно время. Вакцинация и у нас, и в других странах, за редким исключением, идет совсем не так быстро, как хотелось бы нам, эпидемиологам и инфекционистам.

Коронавирус - воздушно-капельная инфекция, она довольно легко передается от человека человеку. Значит, если на ее пути нет барьеров - она будет продолжать распространяться. Тут и сезонный фактор, как показывает опыт южных стран - тех же Бразилии, Индии, не работает. То есть это круглогодичная инфекция. В отличие от гриппа. Но у большинства людей пока нет от нее прививки и у многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила - снижает социальную активность и контакты, соблюдает дистанцию при общении, носит средства защиты, вот все это, что нам за год уже так надоело. Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения.

То есть вы считаете, что третья волна будет?

Александр Горелов: Да нет пока никакой третьей волны. Мы все еще из первой волны никак не выберемся. Потому что волна - это переход уровня заболеваемости через ноль, а потом новая вспышка, в том числе, как вариант, и из-за мутировавшего вируса. У нас пока наблюдался осенний подъем все того же коронавируса, сейчас идет спад, но до нулевой отметки еще очень далеко.

Эталон оценки - индекс распространения. То есть берется число случаев за 8-14 дней и соотносится с предыдущим периодом. Если меньше единицы - прогноз благоприятен. Значит, эпидемия идет на убыль.

Весной у нас, кстати, было менее 0,7, а потом снова начался рост. А сейчас такого коэффициента нет пока ни в одном регионе России. Вот, смотрите: Московская область - 1,21, Москва - 0,93. Так что мы еще далеки от благополучия, отменять все ограничения преждевременно.