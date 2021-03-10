Глава комитета по вакцинации ФРГ назвал "Спутник V" хорошим препаратом

Российская вакцина "Спутник V" является хорошим препаратом и когда-нибудь получит сертификацию в ЕС. Об этом заявил глава немецкого Постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс.

"Это хорошая вакцина, которая, вероятно, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. Российские ученые имеют большой опыт в работе с прививками", - заявил Мертенс в интервью газете Rheinische Post.

Напомним, что 2 февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутник V ", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. Его эффективность составляет 91,6 процента, а среди добровольцев старше 60 лет - 91,8 процента. Кроме того, у 98 процентов волонтеров были обнаружены антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V".