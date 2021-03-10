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Рубрика: В мире

Глава Пентагона продлил срок пребывания бойцов Нацгвардии в Капитолии

Фото: AFP/Olivier Douliery Фото: AFP/Olivier Douliery
Фото: AFP/Olivier Douliery

Министр обороны США Ллойд Остин продлил до 23 мая срок размещения бойцов Национальной гвардии страны на территории Конгресса для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Ранее полиция Капитолия направила в минобороны запрос о продлении сроков пребывания военнослужащих более чем на два месяца. По словам Кирби, на территории Конгресса останутся около 2,3 тысячи нацгвардейцев, пишет ТАСС. Отмечается, что до 23 мая Пентагон будет работать с полицией Капитолия, чтобы "постепенно сократить присутствие Национальной гвардии, если позволят условия". Предыдущий срок пребывания бойцов Нацгвардии в Вашингтоне истекал 12 марта.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Жертвами беспорядков стали пять человек.

Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января
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