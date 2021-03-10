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10.03.2021 09:16
Рубрика: Спорт

Гол Орлова и две передачи Кузнецова принесли "Вашингтону" победу

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты "Вашингтона" переиграли в овертайме "Нью-Джерси" - 5:4. Гол на счету защитника "столичных" Дмитрия Орлова, Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами. Александр Овечкин очков не набрал.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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"Вашингтон" уверенно вел в счете после двух периодов - 4:1, однако в третьем пропустил три шайбы и судьба матча решалась в овертайме, где судьбу встречи решил точный бросок Якуба Враны, которому ассистировал Евгений Кузнецов. На счету форварда еще одна голевая передача. Один из голов "Вашингтона" на счету защитника Дмитрия Орлова.

Александр Овечкин, ранее включенный в команду разочарований нынешнего сезона, очков не набрал. На его счету 4 броска по воротам и показатель полезности "минус 1".

"Питтсбург" добился победы над "Нью-Йорк Рейнджерс"- 4:2. В составе победителей голевая передача на счету Евгения Малкина. В составе "рейнджеров" результативным пасом отметился Павел Бучневич.

Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов помог своей команде победить "Бостон" - 2:1. На счету российского стража ворот 32 отраженных броска из 33. Его коллега по амплуа Сергей Бобровский из "Флориды" отразил 38 бросок из 40, а его команда обыграла "Коламбус" - 4:2.

"Филадельфия" в серии буллитов переиграла "Баффало" - 5:4. На счету российского защитника Ивана Проворова голевая передача. "Тампа-Бэй" победила в овертайме "Детройт" - 4:3. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23, а защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей. В составе "красных крыльев" ассистентский балл на счету Владислава Наместникова.

Надежная игра Антона Худобина, отразившего 21 бросок из 22, помогла "Далласу" уверенно переиграть "Чикаго" - 6:1. В составе победителей голевая передача на счету Дениса Гурьянова.

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