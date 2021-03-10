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Говорим о Лермонтове на Земле и в космосе

Космонавт Сергей Рыжиков прочитает любимые стихотворения Лермонтова и расскажет о фотографиях лермонтовских мест, сделанных с борта орбитальной станции Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Космонавт Сергей Рыжиков прочитает любимые стихотворения Лермонтова и расскажет о фотографиях лермонтовских мест, сделанных с борта орбитальной станции Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина приглашает 12 марта в 15.30 по московскому времени на четвертую литературную гостиную онлайн-цикла "Слово и космос" - с прямым подключением Международной космической станции. Тема встречи - "Мой дом везде, где есть небесный свод". Художественный мир Михаила Лермонтова".

Участником литературной встречи традиционно станет Герой России, командир экипажа МКС-64 Сергей Рыжиков. Он прочитает и прокомментирует любимые стихотворения Лермонтова и расскажет о фотографиях лермонтовских мест, сделанных с борта орбитальной станции.

Во время космической гостиной речь пойдет о тайнах поэтики одного из самых загадочных авторов в истории русской литературы - Михаила Лермонтова. Как подчеркивают специалисты, его художественный мир наполнен космическими реалиями.

Звёзды и месяц становятся свидетелями зарождения человеческой души (стихотворение "Ангел"), лермонтовский герой способен услышать разговор звёзд ("И звезда с звездою говорит"), прочитать судьбу, написанную на небесах ("Герой нашего времени"), созерцать красоту космического пейзажа ("Спит земля в сияньи голубом"). А в центре размышлений нередко оказывается тема дома - реального и метафизического, - границы которого соотносимы с границами мироздания ("Мой дом")…

Ведущая литературной гостиной литературовед, автор книг и онлайн-курсов о творчестве М.Ю. Лермонтова Эльмира Афанасьева (Институт Пушкина) и заведующий кафедрой мировой литературы института Александр Пашков поделятся размышлениями о художественном мире "поэта сверхчеловечества" - так в начале ХХ века назвал Лермонтова русский религиозный философ Дмитрий Мережковский.

Фото: Геннадий Головков
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В литературном диалоге примут участие Надежда Потапова - заместитель директора Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", Шейн О`Рурк - историк, исследователь традиций великокняжеских салонов России XIX века, профессор Университета Йорка (Великобритания). Школьники из Бугульмы, родного города космонавта Рыжикова, представят своё исследование творчества Лермонтова.

По традиции, состоится конкурс на лучший вопрос по теме встречи. Автор самого интересного вопроса получит в подарок памятные призы. Для участия в конкурсе необходимо отправить свой вопрос до 19 марта 2021 года включительно на адрес: pr@pushkin.institute.

12 марта будут объявлены победители предыдущего конкурса - на лучший вопрос по теме "Февраль. Достать чернил и плакать". Диалоги о лирике Бориса Пастернака", - сообщает пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

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