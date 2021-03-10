Общество
10.03.2021 21:01

Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову

10 марта Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота вручил личную "Благодарность" фотокорреспонденту газеты "СОЮЗ.Беларусь-Россия" Роману Щербенкову - за активное участие в создании Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.
Фото: Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Фото: Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства

Награда абсолютно заслуженная! Роман практически вел фотолетопись строительства Ржевского мемориала: от выставки конкурсных работ в декабре 2017 года до момента передачи Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой боевых наград и реликвий своего отца Алексея Рапоты, военного летчика, воевавшего подо Ржевом, на вечное хранение в фонд Музея Победы несколько дней назад. А между этими двумя событиями - съемки в мастерской, в литейном цехе, подо Ржевом на разных стадиях возведения мемориала.

Наш коллега - автор более половины снимков, вошедших в книгу "Ржевский мемориал -75", вышедшую в 2020 году под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства. Среди них есть абсолютно уникальные - из мастерской скульптора Андрея Коробцова, где создавался величественный Солдат Победы.

Поздравляем Романа и гордимся им!

Фото: Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»