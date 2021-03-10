Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл

"Самая ужасная критика монархов за последние 85 лет" - так обозначила разразившийся скандал в Соединенном Королевстве британская газета Daily Mirror. "Беспорядки во дворце. Как жаль, что пришло к этому", - гласит заголовок в Daily Express. Лейбористская The Guardian провозглашает, что "Дворец в кризисе после разрушительного утверждения о расизме". Daily Mail констатирует: "Токсичные обвинения. Противоречивые заявления о расизме в их семье. 94-летняя королева ведет экстренные переговоры после ЭТОГО интервью."

Газета "i" пишет, что ее "королевский" редактор Ребекка Инглиш считает, что сенсационное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл оставило Букингемский дворец "парализованным и в тревоге". Эллисон Пирсон, колумнист The Daily Telegraph, сочла интервью "сокрушительным оскорблением королевы". Пирсон написала, что как бы громко Гарри и Меган ни провозглашали почтение к монарху, нет никаких сомнений в том, что их интервью "было разрушительным". Daily Mail, напоминая об отречении в 1936 году от престола короля Эдуарда VIII, написала, что это событие привело к самому тяжелому кризису за прошедшие 85 лет. Комментируя сенсационное интервью принца Гарри и его жены, было сказано: "Эта супружеская пара выпустила на волю демонов, которые могут разрушить Содружество наций и поставить под угрозу будущее самой монархии".

Как же восприняли исповедь молодой четы сами британцы? На вопрос "сколько понимания и сочувствия вы испытываете к Гарри и Меган?" лишь 15 процентов ответили - "много", 7 процентов - "чуть-чуть", 16 процентов - "немного" и 62 процента - "нисколько". Очевидно, что при всех раздорах и обидах в монаршем семействе, у рядовых граждан, занятых работой и каждодневными заботами о хлебе насущном, нет особых оснований жалеть "бедных" королевичей. Хотя бы на том основании, что они - не бедные.

Британский королевский двор был и остается, пожалуй, самым впечатляющим институтом монархии в сравнении с остальными странами, где также существуют короли и королевы. Британцы на протяжении веков принимали королевскую власть как данность. Британская казна и сегодня исправно пополняется средствами иностранных туристов, которые приезжают на Альбион помимо всего прочего, чтобы "посмотреть на королей". Похоже, что в королевских "сказках" в последнее время стало заметно больше чего-то совсем не сказочного. Впору перефразировать великого англичанина, Уильяма Шекспира: "Неладно что-то в британском королевстве..."