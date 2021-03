Компания Asus представила необычный ноутбук - Asus ZenBook Duo 14 UX482. Его главная фишка - наличие второго экрана, благодаря чему работать с контентом стало удобнее. Цена в России - от 139 990 рублей.

Ноутбук поставляется вместе с фирменным чехлом-книжкой для транспортировки. Такое решение можно только приветствовать - после покупки весьма недешевого устройства не придется бежать в магазин еще и за чехлом. Помимо самого ноутбука, в комплект поставки входит стилус и блок питания на 65 Вт.

Как и другие лэптопы этого производителя, модель выполнена в строгом дизайне. Крышка и задняя панель ноутбука сделана из алюминиевого сплава, а рабочая поверхность - там, где находится второй экран и клавиатура, - из сплава алюминия с магнием. Сверху на крышке расположилась надпись Asus. Однако смотрится она весьма гармонично и при этом не бросается в глаза.

Количеством портов ноутбук не обделили - на правой боковой грани расположился USB 3.2, комбинированный вход 3,5 мм и устройство для чтения карт памяти MicroSD. Слева - два разъема Thunderbolt 4 (через любой из них можно заряжать ноутбук) и выход HDMI для подключения внешнего монитора.

"Тест на MacBook" Asus ZenBook Duo 14 UX482, увы, проходит с трудом. Конечно, попытаться его открыть одно рукой можно, но сделать это весьма затруднительно - шарнир достаточно тугой. Весит лэптоп 1,57 кг.

Компьютер работает на процессоре Intel 11-го поколения: в базовой конфигурации пользователю доступен Intel Core i5-1135G7 с тактовой частой 2,4 ГГц, в более продвинутой версии Intel Core i7-1165G7 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Также младшая модель оснащена встроенной видеокартой Intel Iris Xe Graphics, а старшая получила NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти. Базовая модель оснащается 512 Гб встроенной и 16 Гб оперативной памяти, старшая - 1 Тб встроенной и 32 Гб оперативной.

Ноутбук относится к бизнес-решениям, поэтому ждать от него какой-то сверхпроизводительности не стоит. Редактирование видео в Adobe Premier, обработка фотографий в Adobe Photoshop - с такими задачами "машинка" точно справится. Более того, на ней даже получится поиграть в нетребовательные игры с весьма высокой частотой - например, Need For Speed Most Wanted 2012 года на низких графических настройках покажет около 60 кадров в секунду.

Лэптоп в младшей конфигурации поставляется с операционной системой Windows 10 Домашняя и фирменной утилитой My Asus. С ее помощью можно выбрать один из трех режимов - повышенная мощность, пониженная мощность или оптимальное энергосбережение. С настройкой утилиты справится абсолютно любой пользователь, вне зависимости от уровня компьютерной грамотности.

В ноутбуке установлен 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Максимальный уровень яркости - 400 кд/м[2]. Второй экран, который расположился возле клавиатуры, получил разрешение 1920 x 515 пикселей. Работать с двумя экранами очень удобно - особенно это ощущается при работе с видеоредакторами. Например, панель настроек можно отправить на нижний экран, а на верхнем по-прежнему будут отображаться остальные элементы. Еще один вариант использования такого пространства - это открытие сразу двух текстов - например, сверху будет англоязычный вариант, а снизу - русский перевод.

Перетаскивать изображение с одного экрана на другой можно как с помощью тачпада и мыши, так и "руками". Для этого коснуться изображения на одном дисплее и перенести его на другой движением пальца. С помощью комплектного стилуса можно даже рисовать и делать заметки. Второй дисплей настраивается Screen Xpert - пользователь может задать его яркость, настроить масштабирование, поменять фон и выполнить другие операции.

Динамики, встроенные в ноутбук, звучат качественно - на лэптопе вполне можно смотреть кино.

К клавиатуре нет претензий, клавиши ходят хорошо, подсветка работает прекрасно. Но есть претензия к эргономике, а именно - к расположению клавиатуры. Из-за второго дисплея, который расположился там, где обычно у ноутбуков находится клавиатура, она получилась меньше, чем у других моделей. Пользователю приходится привыкать к печати на этом лэптопе. Другой неудобный момент - расположение тачпада. Из-за того, что верхнюю часть нижней панели лэптопа занимает дисплей, инженерам пришлось подумать над тем, куда именно поставить тачпад. Поскольку внизу места уже не оставалось, они приняли единственно верное решение - поставить его сбоку справа. Мало того, что такое решение "отъедает" часть пространства у самой клавиатуры, так еще и неудобно для тех, кто предпочитает пользоваться тачпадом левой рукой. Пользователь должен иметь возможность выбора - установка тачпада справа или слева.

Посадить ноутбук за один рабочий день не получится - автономная работа на высоте. В режиме просмотра Web-страниц, видео с YouTube, он проработает целый день - 12 часов. Этого вполне хватит на длинный перелет.

Asus ZenBook Duo 14 UX482 - неоднозначный ноутбук со своими плюсами и минусами. Если пользователю нужен второй экран и он готов мириться с некоторыми эргономическими недостатками, то этот лэптоп станет идеальным выбором. Если же покупатель предпочитает классический ультрабук, то, вероятно, стоит посмотреть на другие модели.