Макс озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship

Утечка гелия в двигатель при приземлении стала причиной взрыва прототипа предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship. Об этом заявил в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск.

Он пояснил, что двигателю не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, "это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и повреждению нижней части оболочки", - цитирует ТАСС Маска. Предприниматель отметил, что с учетом этого опыта в следующий прототип Starship будет внесен ряд изменений.

Напомним, на прошлой неделе в ходе очередного испытательного полета прототип корабля, создаваемого для дальних полетов в космос, поднялся в воздух на высоту около 10 километров, а затем успешно совершил вертикальную посадку. Однако при приземлении часть корпуса корабля была охвачена пламенем. Его удалось потушить, но через несколько минут прототип взорвался.