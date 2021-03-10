Новости

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны 03:11
Роналду впервые за 16 лет не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов 03:08
Макс озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship 02:45
Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными 01:59
Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 01:49
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве 01:44
Эпидемиолог: При оттепели возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 01:23
Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского 01:22
В Литве пациентка умерла после прививки от COVID-19 00:49
В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих 00:40
Власти Техаса отменили ношение масок 00:31
В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень" 00:04
Президента Гондураса обвинили в причастности к наркотрафику в США 09.03.2021
Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов 09.03.2021
Ученые предрекли России опасное лето 09.03.2021
В Беларуси готовили теракты в отношении должностных лиц и ведомств 09.03.2021
Дипломатический квартал в Могадишо подвергся минометному обстрелу 09.03.2021
В Москве загорелся кинотеатр "Ленинград" 09.03.2021
ЦСКА всухую выиграл серию у "Спартака" в плей-офф КХЛ 09.03.2021
Лавров обсудил с египетским коллегой ситуацию в Ливии 09.03.2021
RT в Германии готовит иск против Bild из-за обвинений в шпионаже 09.03.2021
Зачинщиков драки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицировали 09.03.2021
Сборная Норвегии подала протест на дисквалификацию Клебо 09.03.2021
Путин подписал закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами 09.03.2021
В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 09.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 02:45
Рубрика: В мире

Макс озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship

Утечка гелия в двигатель при приземлении стала причиной взрыва прототипа предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship. Об этом заявил в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
Илон Маск заявил о надежде на дальнейший успех Starship

Он пояснил, что двигателю не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, "это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и повреждению нижней части оболочки", - цитирует ТАСС Маска. Предприниматель отметил, что с учетом этого опыта в следующий прототип Starship будет внесен ряд изменений.

Напомним, на прошлой неделе в ходе очередного испытательного полета прототип корабля, создаваемого для дальних полетов в космос, поднялся в воздух на высоту около 10 километров, а затем успешно совершил вертикальную посадку. Однако при приземлении часть корпуса корабля была охвачена пламенем. Его удалось потушить, но через несколько минут прототип взорвался.

В мире США Общество Космос РГ-Видео

Главное сегодня

Путин обязал операторов отключать связь в тюрьмах по требованию ФСИН
Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве
Интервью с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Главное
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков