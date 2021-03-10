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10.03.2021 16:35
Рубрика: Экономика

Минцифры: Биометрия для получения госуслуг не будет обязательной

Текст: Евгений Гайва
Использование технологий биометрической идентификации не будет обязательным при получении госуслуг, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Необходимость приобретения электронной подписи и невозможность ее использования на мобильных устройствах являются в настоящее время главными барьерами для массового вовлечения граждан в полноценное электронное взаимодействие. При этом для получения госуслуг использование технологий биометрической идентификации не будет обязательным", - заявил директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России Юрий Парфенов, чьи слова приводит пресс-служба.

Фото: istockphoto
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Как пояснили в министерстве, биометрическая идентификация во многих случаях позволит отказаться от использования электронной подписи при подаче электронных документов и существенно упростит пользование различными онлайн-сервисами и получение госуслуг, оказываемых в электронном виде.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по переводу единой биометрической системы, созданной для организации дистанционного получения финансовых услуг, в статус государственной информационной системы, уточнили в министерстве. В этом случае систему можно будет использоваться для удостоверения личности граждан как в электронных каналах коммуникаций, так и при очном обращении.

"Например, ее можно будет применять для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда", - подчеркнули в Минцифры.

Кроме того, биометрическая идентификация будет встроена в систему авторизации пользователей на портале Госуслуг по желанию гражданина и с его согласия.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России планируется запретить оказывать гражданам некоторые госуслуги без наличия биометрических данных. Внедрение технологии предполагается ускорить.

Экономика Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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