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10.03.2021 10:58
Рубрика: Экономика

В Минцифры опровергли данные о возможном ограничении доступа к госуслугам

Текст: Ирина Алпатова

В Минцифры опровергли прошедшую в СМИ информацию, что доступ к некоторым госуслугам может быть ограничен в отсутствие биометрических данных. "Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам", - сказал Олег Качанов, замглавы Минцифры.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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О возможных планах государства использовать ограничение доступа к госуслугам как одну из мер стимулирования граждан сдавать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) ранее сообщил "Коммерсант". Утверждалось, что другой мерой станет возможность сдавать данные не только в банках, но и в МФЦ, а также через мобильное приложение ЕБС; задача государства - увеличить число записей в ЕБС с 164 тысяч до 70 млн в течение двух лет.

В Минцифре отрицают цели ограничивать доступ к госуслугам. По словам Качанова, биометрия - всего лишь дополнительный способ подтвердить личность.

"Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием ЕСИА по связке логин и пароль. Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации", - рассказал замглавы Минцифры.

В России появится реестр для доступа к биометрическим данным

С 1 января 2021 года в силу вступил закон о расширении сфер применения биометрии, который позволит запустить новые массовые сервисы на основе биометрии - по лицу, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен и голосу. Станет возможной оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях, подписание договоров с мобильными операторами и многие другие сервисы. Наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (связана с порталом госуслуг) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта.

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