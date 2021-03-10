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10.03.2021 16:56
Рубрика: Экономика

На пунктах весогабаритного контроля установят информационные табло

Текст: Евгений Гайва
Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) начали оборудовать информационными табло, рассказали "РГ" в Минтрансе. На этих табло водитель грузовика сможет увидеть сообщение о выявленном превышении допустимых параметров и своевременно устранить нарушения.

Оборудование, обеспечивающее визуальное информирование водителя в случае превышения допустимых весовых или габаритных параметров, устанавливается владельцами автодорог согласно требованиям федерального закона. "На многих АПВГК такое оборудование уже установлено. На некоторых участках завершаются конкурсные процедуры, и соответствующее оборудование будет установлено в ближайшее время", - пояснили в Минтрансе.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Сами по себе автоматические пункты контроля устанавливаются на федеральных трассах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Они нужны, чтобы своевременно фиксировать перевес у большегрузов, так как такие нарушения приводят к ускоренному разрушению дорожного покрытия.

К 2024 году в стране должно быть установлено 387 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Сейчас на федеральных трассах установлен 31 автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, отметили в Минтрансе. К концу 2022 года на федеральных дорогах должно быть установлено 75 таких пунктов.

В итоге в стране будет создана сеть пунктов автоматического измерения веса грузовиков. Такие комплексы оснащают средствами фото- и видеозаписи. Вес измеряется автоматически при въезде автомобиля на платформу.

Однако некоторые водители фур начали закрывать госномеры, чтобы автоматическая система не распознала автомобиль. В ответ Минтранс разработал проект постановления правительства. Как писала "РГ", предполагалось запретить большегрузам проезжать автоматические пункты весогабаритного контроля с нечитаемыми государственными номерами. Сейчас проект постановления после проведения регламентных согласительных процедур внесен в правительство, пояснили в Минтрансе.

Пока автоматические пункты весогабаритного контроля оснащают информационными табло, в регионах начали вводить на сайтах профильных ведомств сервисы, с помощью которых водители могут получить информацию о зафиксированных нарушениях. Ранее такой сервис ввели в Татарстане, затем в Башкортостане, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Впрочем, использование таких сервисов будет ограничено, считают представители перевозчиков. В случае движения автомобиля по маршруту регулярно просматривать сайт, чтобы вовремя узнать о выявленных нарушениях сложно. А получение информации о зафиксированных нарушениях спустя какое-то время уже не позволит вовремя исправить ситуацию, отмечают они.

Для снижения нагрузки на дороги и предотвращения наносимого вреда транспортом, идущим с перевесом, нужно скорее создать единую систему пунктов весогабаритного контроля и оснастить пункты информационными табло, отмечают участники рынка автоперевозок.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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