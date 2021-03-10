Указ губернатора Новгородской области от 10 марта 2021 года № 91 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Заменить в подпункте 19.4 слова "не более 10 приглашенных лиц" на "не более 25 приглашенных лиц";

1.2. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1, 4 в прилагаемой редакции (приложение к указу).

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин





Приложение к указу Губернатора Новгородской области от 10.03.2021 № 91







