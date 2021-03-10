Панарин вернулся к тренировкам в "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский нападающий Артемий Панарин в среду провел первую тренировку с командой "Нью-Йорк Рейнджерс" после скандального интервью бывшего главного тренера "Витязя" Андрея Назарова, который рассказал о том, что в 2011 году хоккеист в Риге избил 18-летнюю гражданку Латвии.

После этого "Нью-Йорк Рейнджерс" и Национальная хоккейная лига поддержали игрока, клуб также полностью отверг эти обвинения. Было принято решение на время вывести Панарина из состава. Он пропустил уже восемь игр.

В среду в Twitter "рейнджеры" опубликовали несколько видео, на которых Панарин приступил к тренировкам.

В нынешнем сезоне Панарин провел 14 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.