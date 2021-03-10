Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как президент страны Армен Саркисян не подписал в срок указ о его увольнении, но и не стал обжаловать данный вердикт в Конституционном суде. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Ранее Саркисян направил в Конституционный суд заявление с просьбой определить, соответствует ли Конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", по которому назначается и увольняется глава Генштаба. Согласно пресс-службе президента, подобное заявление было подано в связи с "проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении" Гаспаряна и последующих правовых процессов.

До этого в аппарате президента заявили, что различные политические силы формируют неверное представление о том, что 9 марта является крайним сроком для обращения президента в Конституционный суд, хотя крайнего срока в принципе нет.

Политический кризис в Армении начался 25 февраля, когда Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны ходатайство об увольнении главы Генштаба.