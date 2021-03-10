Песков оценил меры Роскомнадзора к Twitter

Желания блокировать Twitter нет, но меры для того, чтобы интернет-ресурсы соблюдали российское законодательство, обоснованы. И они должны быть эффективны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У граждан России должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, подчеркнул Песков. "Это основная цель", - добавил он, отвечая на вопрос о действиях Роскомнадзора по замедлению работы Twitter, который отказался удалить запрещенный контент.

"Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ", - сказал Песков. "Никакого желания ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы - это вполне обоснованно", - убежден он.

На вопрос о том, не повторится ли ситуация, как с мессенджером Telegram, который, несмотря на блокировку, работал, Песков пояснил, что Роскомнадзор получил необходимый опыт и наверняка учитывает его в своей работе. "Здесь, конечно, очевидно, что должны быть предприняты эффективные меры, чтобы вынудить эти компании выполнять законные требования наших ведомств", - сказал он.

"Не может быть, чтобы какие-то компании были на нашей территории вне правового поля", - заключил пресс-секретарь президента.