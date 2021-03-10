Песков оценил меры Роскомнадзора к Twitter

Новости

В Нижегородской области построят первый автомобильный мост из алюминия 14:06
Сильные морозы в Москве продержатся до конца недели 14:03
Росприроднадзор проверит мероприятия по оздоровлению Волги 13:53
Росгвардия призвала разобраться с подделкой документов журналистов на незаконных акциях 13:53
Вынесен приговор обвиняемому в насилии над полицейским на незаконной акции 13:47
Минприроды объяснило, когда экологическая информация может быть скрыта 13:39
"Единая Россия" сформировала оргкомитет по праймериз к выборам в Госдуму 13:37
Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским 13:34
В Москве температура опустится до 30 градусов мороза 13:23
Песков сообщил, что у него нет информации о новом плане урегулирования в Донбассе 13:20
СК опубликовал видео задержания министра здравоохранения на Алтае 13:16
Песков адресовал Минцифры вопрос о перебоях в работе сайтов органов власти 13:09
Названы частые причины ДТП с грузовиками в Москве 13:08
Роскомнадзор может ограничить работу других ресурсов после Twitter 13:07
В Госдуме назвали адекватной мерой замедление Twitter в РФ 13:00
Песков сообщил о докладе Путину по теме индексации пенсий работающим 12:55
В Минске покажут спектакль "Папа" с московскими актерами 12:51
Песков: Дата Послания президента не определена 12:48
ЦБ впервые пресек попытку манипулирования акциями через Telegram-канал 12:35
Илон Маск за день стал богаче на 25 млрд долларов 12:34
В Петербурге прошли обыски по делу о банкротстве сети магазинов Spar 12:32
МВД: Полиция законно применяла спецсредства и самбо на акциях в Москве 12:29
В России сократилось до минимума с 1 октября число заболевших COVID-19 12:28
Скунса Пепе обвинили в харассменте и вырезали из мультика 12:26
В Швеции появились магазины-роботы 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 13:30
Рубрика: Власть

Песков оценил меры Роскомнадзора к Twitter

Текст: Кира Латухина
Желания блокировать Twitter нет, но меры для того, чтобы интернет-ресурсы соблюдали российское законодательство, обоснованы. И они должны быть эффективны. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke

У граждан России должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, подчеркнул Песков. "Это основная цель", - добавил он, отвечая на вопрос о действиях Роскомнадзора по замедлению работы Twitter, который отказался удалить запрещенный контент.

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Роскомнадзор разъяснил меры по замедлению работы Twitter

"Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ", - сказал Песков. "Никакого желания ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы - это вполне обоснованно", - убежден он.

На вопрос о том, не повторится ли ситуация, как с мессенджером Telegram, который, несмотря на блокировку, работал, Песков пояснил, что Роскомнадзор получил необходимый опыт и наверняка учитывает его в своей работе. "Здесь, конечно, очевидно, что должны быть предприняты эффективные меры, чтобы вынудить эти компании выполнять законные требования наших ведомств", - сказал он.

"Не может быть, чтобы какие-то компании были на нашей территории вне правового поля", - заключил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Минцифры объяснило сбой в работе сайтов госорганов
Песков: Дата Послания президента не определена
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах
В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада