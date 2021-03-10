Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны

Пандемия коронавируса лишила россиян года развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия, как и все страны мира, была откинута пандемией назад в своем развитии, и в будущем предстоит это компенсировать и наверстывать.

Лично Пескова пандемия лишила трех недель, когда он болел COVID-19, а также привычного "живого" формата работы, рассказал пресс-секретарь главы государства в интервью ТАСС. Отвечая на вопрос, что дала пандемия, он рассказал, что стал проводить "чуть больше времени с семьей и с детьми", а также он приобрел иммунитет к COVID-19.

Ранее Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента. По его словам, они понимают необходимость прививки от коронавируса, но это добровольный процесс и здесь не может быть "обязаловки".