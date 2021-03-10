Новости

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны 03:11
Роналду впервые за 16 лет не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов 03:08
Макс озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship 02:45
Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными 01:59
Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 01:49
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве 01:44
Эпидемиолог: При оттепели возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 01:23
Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского 01:22
В Литве пациентка умерла после прививки от COVID-19 00:49
В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих 00:40
Власти Техаса отменили ношение масок 00:31
В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень" 00:04
Президента Гондураса обвинили в причастности к наркотрафику в США 09.03.2021
Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов 09.03.2021
Ученые предрекли России опасное лето 09.03.2021
В Беларуси готовили теракты в отношении должностных лиц и ведомств 09.03.2021
Дипломатический квартал в Могадишо подвергся минометному обстрелу 09.03.2021
В Москве загорелся кинотеатр "Ленинград" 09.03.2021
ЦСКА всухую выиграл серию у "Спартака" в плей-офф КХЛ 09.03.2021
Лавров обсудил с египетским коллегой ситуацию в Ливии 09.03.2021
RT в Германии готовит иск против Bild из-за обвинений в шпионаже 09.03.2021
Зачинщиков драки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицировали 09.03.2021
Сборная Норвегии подала протест на дисквалификацию Клебо 09.03.2021
Путин подписал закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами 09.03.2021
В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 09.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 03:11
Рубрика: Власть

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Пандемия коронавируса лишила россиян года развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия, как и все страны мира, была откинута пандемией назад в своем развитии, и в будущем предстоит это компенсировать и наверстывать.

Фото: предоставлено организаторами выставки
В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Лично Пескова пандемия лишила трех недель, когда он болел COVID-19, а также привычного "живого" формата работы, рассказал пресс-секретарь главы государства в интервью ТАСС. Отвечая на вопрос, что дала пандемия, он рассказал, что стал проводить "чуть больше времени с семьей и с детьми", а также он приобрел иммунитет к COVID-19.

Ранее Песков рассказал о вакцинации сотрудников администрации президента. По его словам, они понимают необходимость прививки от коронавируса, но это добровольный процесс и здесь не может быть "обязаловки".

Власть Власть Работа власти Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обязал операторов отключать связь в тюрьмах по требованию ФСИН
Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве
Интервью с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Главное
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада