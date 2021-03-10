Посольство РФ обвинило Лондон в связи с антироссийской кампанией в СМИ

"Посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появившимися в сети Интернет относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство", - цитирует представителя ТАСС.

По словам дипломата, из этих документов можно сделать вывод, что в течение нескольких лет в России и соседних странах по заказу британского МИДа реализуются "щедро оплачиваемые проекты, направленные на поддержку русскоязычных "независимых СМИ" и "обеспечение медиабаланса". Однако на деле же эти проекты выполняют четкие задачи "по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации".

Как заявили в посольстве, в рамках этих проектов целенаправленно поддерживаются только те СМИ, которые "продвигают британские и общезападные политические установки". Кроме того, одной из целей является снижение влияния российских медиаресурсов и сокращение среди русскоязычного населения "ощущения принадлежности к русскому миру, общих исторических корней с соотечественниками в России".

По словам представителя дипмиссии, в обнаруженных документах прописана также цель добиться "ослабления российского государства", активировать "набор контента в поддержку антиправительственных выступлений внутри России", усилить напряжение и беспорядки вокруг дела Навального, а также воздействовать на протесты в Беларуси и подпитывать антироссийские настроения на Украине, в Молдавии и Северной Македонии". Как считают в посольстве, подобную деятельность Лондона невозможно считать "способствующей свободе слова и выражения мнений".

В связи с этим дипмиссия выразила британским властям "глубокую озабоченность", обозначила, что в Москве такую деятельность расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела РФ и потребовала полностью раскрыть всю информацию о проектах, которые реализуются под эгидой МИД Британии и затрагивают российское медиапространство.

На эти заявления Лондон в свою очередь ответил, что "не комментирует документы, которые не были опубликованы британским правительством в установленном порядке". Как отметили в российском посольстве, подобный ответ лишь усиливает впечатление о системной работе Соединенного Королевства в информационной среде против Москвы.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в начале февраля были опубликованы документы, которые предположительно принадлежат британскому МИД и из которых следует, что Лондон поддерживает работу так называемых независимых информационных изданий и даже сформировал сеть влиятельных блогеров в русскоязычном медиапространстве для "создания условий по смене режима в России" и "подрыва российского влияния в странах Восточной Европы и Центральной Азии".