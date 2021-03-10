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10.03.2021 23:15
Рубрика: Власть

Задача первой степени

Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с жильем и ценами на продукты на Дальнем Востоке
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 51(8402)
Президент Владимир Путин поручил проанализировать, почему не достигнуты показатели развития Дальнего Востока, и дал указание за месяц подготовить единый план развития Арктики. На встрече с членами правительства, которую он провел в режиме видеоконференции из Кремля, глава государства попросил уделить больше внимания ликвидации аварий в ЖКХ - от этого напрямую страдают люди - и призвал создать все условия для внутреннего туризма, при этом не держать и тех, кто решится отправиться за рубеж.
Владимир Путин призвал министров активнее решать проблемы Дальнего Востока. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Владимир Путин призвал министров активнее решать проблемы Дальнего Востока. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Владимир Путин призвал министров активнее решать проблемы Дальнего Востока. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Сибирь: нужны инвестиции

Совещание началось с отчета премьер-министра Михаила Мишустина об итогах поездки по пяти регионам Сибири. "В каждом регионе был принят ряд важных решений, все они направлены на повышение качества жизни людей, улучшение ситуации в экономике, социальной сфере, науке, образовании", - заверил глава правительства. Например, утверждена программа развития Кузбасса, на ее реализацию будет выделено около 51 млрд рублей. "Нужно безусловно обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе - достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей", - указал президент. План развития Кузбасса он назвал перспективной формой работы - такие индивидуальные программы развития с учетом особенностей регионов. Глава государства поднял вопрос разницы тарифа на электроэнергию: "Разбег очень большой часто даже у соседних регионов". В ближайшее время кабмину придется решать эту проблему.

Зима берет реванш: люди не должны страдать

В этом году во многих регионах аномально холодные температуры, заявил Путин и спросил, как идет зимний отопительный сезон и работает энергетика. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин посетовал на частую смену погоды: то рекордное тепло до 20 градусов, то мгновенно обильные снегопады, то морозы от минус 30, то около нуля. За 1-2 дня температурные скачки могли составить 20 градусов. В таких погодных условиях наблюдалась повышенная аварийность, отключение потребителей. Причем более половины аварий - в системах водоснабжения. "Это характеризует повышенный износ таких сетей", - считает министр.

Путин назвал износ сетей долгоиграющей проблемой и заявил, что здесь нужны системные решения, связанные с ремонтами и заменой. И еще подчеркнул, что в связи с аномальными холодами среднее время восстановления в случае масштабных отключений тоже увеличилось.

Экстремальные климатические условия не стали критическими для функционирования единой энергосистемы России, в отличие от ряда других стран. "Энергетики справлялись и с сильнейшими снегопадами, когда за сутки выпадала месячная норма, со штормами ледяными, циклонами, резкими перепадами температуры, гололедообразованием и другими природными явлениями", - оценил глава минэнерго Николай Шульгинов. Аварийным бригадам сложно было добираться до поврежденных линий, при этом признал он. И заявил, что прохождение паводкового периода ожидается сложным.

Мы понимаем значимость регионов Дальнего Востока и Арктики для России и на сегодняшний день, и на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу

"В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это ответственность регионов, муниципалитетов", - подметил Путин. Но с учетом застарелости проблемы кабмин должен уделить ей больше внимания. "Без прямого участия Федерации в решении этих вопросов обойтись, видимо, не удастся", - считает президент. "Дело в том, что люди страдают от этих аварий. Да, мы говорим, что они носят локальный характер, но десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства, некоторые просто попадают в очень сложное положение", - заявил он, поручив наладить тесную работу с регионами.

Туризм-2021: "круиз" в вагоне

Пандемия не отменила желания людей отдохнуть. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, за три месяца поездок по стране стало на четверть меньше по сравнению с доковидными временами, практически отсутствовал деловой туризм, при этом многие отправились на природу, повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты. На 10 процентов повысилась нагрузка на юге России. "Важный итог зимнего сезона - прошел без эпидемических вспышек в курортных зонах. Ситуация постепенно нормализуется, и это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон", - заявила она, сообщив, что к лету будет еще 12 новых направлений с прямым перелетом из нескольких крупных городов. Еще одна новинка - железнодорожные "круизы": когда целые вагоны используются как туристические. "Ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено", - пояснила руководитель Ростуризма.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Ростуризм рассчитывает на полноценный курортный сезон в этом году

Путин заметил, что некоторые популярные у туристов страны уже открываются. "Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем, тех, кто хотел бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - заверил он. Хотя при этом добавил, что у многих наверняка будут небезосновательные опасения уезжать в отпуск за рубеж. "Смотрите на то, что делается в странах Южной Европы, очень сложная ситуация с коронавирусом, и лучше не становится. Будем надеяться, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация реально будет меняться к лучшему", - сказал президент.

Путин призвал создать все условия для тех, кто хочет отдохнуть на родине. "Все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, должны быть поддержаны и развиваться", - указал он.

Туризм - не единственная отрасль, которая пока не восстановилась от пандемии. Пострадали общепит, культура, развлечения, спорт. Был целый набор программ поддержки этих направлений, но правительство разработало еще одну - кредиты под три процента на год, и президент рассчитывает, что она будет такой же эффективной. Подробности рассказал глава минэкономразвития Максим Решетников. Он также констатировал, что массового закрытия предприятий не произошло: эта цифра даже меньше, чем в 2019 году. Сократилось число вновь созданных предприятий - люди пережидали и не спешили регистрировать новые компании, объяснил он. Но при этом предприниматели продолжали брать кредиты на инвестиционные цели.

Дальний Восток: пора делать выводы

По основному вопросу - развитию Дальнего Востока и Арктики - докладывал профильный министр Алексей Чекунков. Он рассказал о работе по "укреплению несущего каркаса России": "Если представить нашу страну, как дом, то Арктика - это купол над домом, а Дальний Восток - несущая стена". "Дальний Восток - это витрина достижений и способностей России", - убежден он и выдвинул целый ряд предложений по развитию этих регионов.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Слипенчук: Почти 90 процентов экспорта России дают Арктика и Север

Владимир Путин поручил кабинету министров проанализировать, почему не получилось достигнуть ряда важнейших показателей Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. "Нам никогда нельзя забывать того, о чем мы договаривались ранее, нельзя забывать о тех задачах, которые мы ставили перед собой, и нужно исходить из того, что сделано", - указал глава государства, комментируя работу на дальневосточном направлении. Сделано немало, признал он, но в то же время необходимо объективно все оценивать и понимать, какие действия приносят результат, а какие нет, понимать, почему это происходит, делать соответствующие выводы. "Не просто строить планов громадье, не понимая, что происходит в реальной жизни", - добавил Путин.

Президент поручил проанализировать причины недостижения ряда показателей и возмутился ситуацией с медициной в ряде регионов Дальнего Востока. "Как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не работает, какая же она тогда скорая?" - удивился он и призвал привязывать к конкретным регионам программы по развитию первичного звена здравоохранения. "Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку. И прошу это учесть на будущее", - потребовал Путин.

Президент попросил правительство оценить достаточность принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей в другие регионы без учета возрастных ограничений, и подумать о доступности авиаперелетов, причем использовать отечественную технику. Еще одно поручение - следить, чтобы цены на сельхозпродукцию не превышали среднероссийские, потому что сейчас они "скачут". Также Путин обратил внимание на дефицит новостроек. "Вот мы ввели льготную ипотеку, а рост цен? На 18,1 процента, это в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой", - отметил он и поручил предложить комплекс мер. В завершение президент указал подготовить за месяц единый план развития Арктики.

Кстати

В ходе совещания премьер-министр сообщил, что поступили все средства штрафа "Норникеля". "Компания свои обязательства исполняет, и надеемся, что так и будет дальше", - одобрил Путин, попросив использовать их на оздоровление экологической ситуации как в Норильске, так и на прилегающей территории, ведь экологические проблемы не концентрируются в одной точке.

Официально

Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи

Размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи и варьироваться от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Президент Владимир Путин подписал указ, уточнив положения о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. Базовый размер ежемесячной выплаты по-прежнему будет составлять 50 процентов прожиточного минимума ребенка. Если при этом среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум человека, то будет назначена выплата в размере 75 процентов. Если условие не будет достигнуто и при ней, то семья получит 100 процентов. Выплаты в размере 75 и 100 процентов осуществляются с 1 января 2021 года. Перерасчет производится на основании заявлений, поданных гражданами после 1 апреля.

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