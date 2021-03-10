Президент Владимир Путин поручил проанализировать, почему не достигнуты показатели развития Дальнего Востока, и дал указание за месяц подготовить единый план развития Арктики. На встрече с членами правительства, которую он провел в режиме видеоконференции из Кремля, глава государства попросил уделить больше внимания ликвидации аварий в ЖКХ - от этого напрямую страдают люди - и призвал создать все условия для внутреннего туризма, при этом не держать и тех, кто решится отправиться за рубеж.

Сибирь: нужны инвестиции

Совещание началось с отчета премьер-министра Михаила Мишустина об итогах поездки по пяти регионам Сибири. "В каждом регионе был принят ряд важных решений, все они направлены на повышение качества жизни людей, улучшение ситуации в экономике, социальной сфере, науке, образовании", - заверил глава правительства. Например, утверждена программа развития Кузбасса, на ее реализацию будет выделено около 51 млрд рублей. "Нужно безусловно обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе - достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей", - указал президент. План развития Кузбасса он назвал перспективной формой работы - такие индивидуальные программы развития с учетом особенностей регионов. Глава государства поднял вопрос разницы тарифа на электроэнергию: "Разбег очень большой часто даже у соседних регионов". В ближайшее время кабмину придется решать эту проблему.

Зима берет реванш: люди не должны страдать

В этом году во многих регионах аномально холодные температуры, заявил Путин и спросил, как идет зимний отопительный сезон и работает энергетика. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин посетовал на частую смену погоды: то рекордное тепло до 20 градусов, то мгновенно обильные снегопады, то морозы от минус 30, то около нуля. За 1-2 дня температурные скачки могли составить 20 градусов. В таких погодных условиях наблюдалась повышенная аварийность, отключение потребителей. Причем более половины аварий - в системах водоснабжения. "Это характеризует повышенный износ таких сетей", - считает министр.

Путин назвал износ сетей долгоиграющей проблемой и заявил, что здесь нужны системные решения, связанные с ремонтами и заменой. И еще подчеркнул, что в связи с аномальными холодами среднее время восстановления в случае масштабных отключений тоже увеличилось.

Экстремальные климатические условия не стали критическими для функционирования единой энергосистемы России, в отличие от ряда других стран. "Энергетики справлялись и с сильнейшими снегопадами, когда за сутки выпадала месячная норма, со штормами ледяными, циклонами, резкими перепадами температуры, гололедообразованием и другими природными явлениями", - оценил глава минэнерго Николай Шульгинов. Аварийным бригадам сложно было добираться до поврежденных линий, при этом признал он. И заявил, что прохождение паводкового периода ожидается сложным.

Мы понимаем значимость регионов Дальнего Востока и Арктики для России и на сегодняшний день, и на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу

"В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это ответственность регионов, муниципалитетов", - подметил Путин. Но с учетом застарелости проблемы кабмин должен уделить ей больше внимания. "Без прямого участия Федерации в решении этих вопросов обойтись, видимо, не удастся", - считает президент. "Дело в том, что люди страдают от этих аварий. Да, мы говорим, что они носят локальный характер, но десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства, некоторые просто попадают в очень сложное положение", - заявил он, поручив наладить тесную работу с регионами.

Туризм-2021: "круиз" в вагоне

Пандемия не отменила желания людей отдохнуть. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, за три месяца поездок по стране стало на четверть меньше по сравнению с доковидными временами, практически отсутствовал деловой туризм, при этом многие отправились на природу, повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты. На 10 процентов повысилась нагрузка на юге России. "Важный итог зимнего сезона - прошел без эпидемических вспышек в курортных зонах. Ситуация постепенно нормализуется, и это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон", - заявила она, сообщив, что к лету будет еще 12 новых направлений с прямым перелетом из нескольких крупных городов. Еще одна новинка - железнодорожные "круизы": когда целые вагоны используются как туристические. "Ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено", - пояснила руководитель Ростуризма.

Путин заметил, что некоторые популярные у туристов страны уже открываются. "Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем, тех, кто хотел бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - заверил он. Хотя при этом добавил, что у многих наверняка будут небезосновательные опасения уезжать в отпуск за рубеж. "Смотрите на то, что делается в странах Южной Европы, очень сложная ситуация с коронавирусом, и лучше не становится. Будем надеяться, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация реально будет меняться к лучшему", - сказал президент.

Путин призвал создать все условия для тех, кто хочет отдохнуть на родине. "Все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, должны быть поддержаны и развиваться", - указал он.

Туризм - не единственная отрасль, которая пока не восстановилась от пандемии. Пострадали общепит, культура, развлечения, спорт. Был целый набор программ поддержки этих направлений, но правительство разработало еще одну - кредиты под три процента на год, и президент рассчитывает, что она будет такой же эффективной. Подробности рассказал глава минэкономразвития Максим Решетников. Он также констатировал, что массового закрытия предприятий не произошло: эта цифра даже меньше, чем в 2019 году. Сократилось число вновь созданных предприятий - люди пережидали и не спешили регистрировать новые компании, объяснил он. Но при этом предприниматели продолжали брать кредиты на инвестиционные цели.

Дальний Восток: пора делать выводы

По основному вопросу - развитию Дальнего Востока и Арктики - докладывал профильный министр Алексей Чекунков. Он рассказал о работе по "укреплению несущего каркаса России": "Если представить нашу страну, как дом, то Арктика - это купол над домом, а Дальний Восток - несущая стена". "Дальний Восток - это витрина достижений и способностей России", - убежден он и выдвинул целый ряд предложений по развитию этих регионов.

Владимир Путин поручил кабинету министров проанализировать, почему не получилось достигнуть ряда важнейших показателей Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. "Нам никогда нельзя забывать того, о чем мы договаривались ранее, нельзя забывать о тех задачах, которые мы ставили перед собой, и нужно исходить из того, что сделано", - указал глава государства, комментируя работу на дальневосточном направлении. Сделано немало, признал он, но в то же время необходимо объективно все оценивать и понимать, какие действия приносят результат, а какие нет, понимать, почему это происходит, делать соответствующие выводы. "Не просто строить планов громадье, не понимая, что происходит в реальной жизни", - добавил Путин.

Президент поручил проанализировать причины недостижения ряда показателей и возмутился ситуацией с медициной в ряде регионов Дальнего Востока. "Как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не работает, какая же она тогда скорая?" - удивился он и призвал привязывать к конкретным регионам программы по развитию первичного звена здравоохранения. "Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку. И прошу это учесть на будущее", - потребовал Путин.

Президент попросил правительство оценить достаточность принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей в другие регионы без учета возрастных ограничений, и подумать о доступности авиаперелетов, причем использовать отечественную технику. Еще одно поручение - следить, чтобы цены на сельхозпродукцию не превышали среднероссийские, потому что сейчас они "скачут". Также Путин обратил внимание на дефицит новостроек. "Вот мы ввели льготную ипотеку, а рост цен? На 18,1 процента, это в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой", - отметил он и поручил предложить комплекс мер. В завершение президент указал подготовить за месяц единый план развития Арктики.

Кстати

В ходе совещания премьер-министр сообщил, что поступили все средства штрафа "Норникеля". "Компания свои обязательства исполняет, и надеемся, что так и будет дальше", - одобрил Путин, попросив использовать их на оздоровление экологической ситуации как в Норильске, так и на прилегающей территории, ведь экологические проблемы не концентрируются в одной точке.

Официально

Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи

Размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи и варьироваться от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Президент Владимир Путин подписал указ, уточнив положения о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. Базовый размер ежемесячной выплаты по-прежнему будет составлять 50 процентов прожиточного минимума ребенка. Если при этом среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум человека, то будет назначена выплата в размере 75 процентов. Если условие не будет достигнуто и при ней, то семья получит 100 процентов. Выплаты в размере 75 и 100 процентов осуществляются с 1 января 2021 года. Перерасчет производится на основании заявлений, поданных гражданами после 1 апреля.