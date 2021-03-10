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10.03.2021 17:50
Рубрика: Происшествия

Путин призвал использовать штраф "Норникеля" на экологию Норильска

Текст: Владимир Кузьмин

Президент Владимир Путин призвал использовать выплаченный "Норильским никелем" штраф за разлив горюче-смазочных материалов на ТЭЦ-3 в Норильске для решения экологических проблем города и прилегающих территорий.

Фото: РИА Новости
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Средства от компании - 146,2 миллиарда рублей, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин со ссылкой на информацию Министерства финансов, поступили в полном объеме. "Компания отказалась от дальнейших претензий. Этот вопрос на сегодняшний день закрыт", - заявил председатель правительства.

Владимир Путин с удовлетворением отметил, что компания свои обязательства исполняет. "Прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего в среднесрочной, долгосрочной перспективах, на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе", - распорядился президент. По его словам, сразу эффективно использовать такие средства в одном месте не представляется возможным, поскольку экологические проблемы не концентрируются в одной точке, а имеют более широкую географию, но в конечном итоге деньги должны быть направлены на проблемы вокруг Норильска.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Президент Разлив нефтепродуктов в Норильске

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