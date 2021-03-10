Путин: Сроки строительства АЭС "Аккую" соблюдаются, несмотря на COVID

"Слаженные усилия российских и турецких специалистов - атомщиков, инженеров, рабочих - позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком", - сказал он в ходе телемоста с турецкой провинцией Мерсин, где расположен объект.

"Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнул российский лидер. При этом он отметил, что санитарно-эпидемиологическая безопасность занятых на строительстве сотрудников обеспечена на самом высоком уровне.

Напомним, строительство станции осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, он будет приурочен к 100-летию основания Турецкой Республики.