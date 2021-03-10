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10.03.2021 23:46
Рубрика: Суд

Записали в автохамы

Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 51 (8402)
Тверской районный суд Москвы создал важный прецедент: впервые оштрафована каршеринговая компания за нарушение правил взыскания долгов. За грубые звонки своему клиенту-должнику автохамы должны заплатить штраф 30 тысяч рублей.
Какими бы ни были долги, перед хамами двери должника должны быть закрыты. Фото: Сергей Михеев Какими бы ни были долги, перед хамами двери должника должны быть закрыты. Фото: Сергей Михеев
Какими бы ни были долги, перед хамами двери должника должны быть закрыты. Фото: Сергей Михеев

Главная же новость в том, что по антиколлекторской статье наказана не коллекторская компания. В данном случае заняться общением с должником лично решили представители сервиса по аренде машин.

Одна из клиенток компании летом прошлого года попала в аварию. Поскольку она была виновата, то у сервиса проката авто возникли к ней финансовые претензии.

Как объяснили в суде представители каршеринговой компании, женщина нарушила ПДД, а это помимо прочего еще являлось и нарушением договора аренды автомобиля. Поэтому, согласно условиям договора, на нее был наложен штраф. Чтобы выяснить, как она намерена расплатиться, бизнесмены стали названивать и грубить ей. Когда же приставы составили на сервис проката протокол, автовладельцы искренне удивились: они ведь не банк и не коллекторы, какие к ним претензии? Юристы каршеринговой фирмы искреннее полагали, что быть вежливыми обязаны только банкиры и коллекторы.

Нет - правила распространяются на всех. Еще в 2017 году вступил в силу закон, который ввел правила взыскания долгов.

"Например, вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8.00 до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 по выходным и в праздники. За нарушение порядка общения с должником и прочие действия, выходящие за рамки правил, предусмотрена административная ответственность", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Представители сервиса проката авто стали названивать женщине чаще чем раз в сутки и всячески ее унижать, думая, что правила их не касаются

В данном случае судебные приставы представили в суд доказательства: детализацию телефонных звонков, расшифровку аудиозаписей телефонных разговоров, распечатку переписки по электронной почте и мессенджерам и т.п. По всему выходило, что сотрудники каршеринга банально доставали клиентку. И не просто звонили чаще чем раз в день, но и "оказывали психологическое давление на должника с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника". То есть действовали как какие-то лихие коллекторы. Поэтому суд и наказал сервис проката по коллекторской статье. Все логично.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Почему не стоит делиться своим аккаунтом каршеринга

Напомним также, что сейчас готовится целый ряд инициатив, усиливающих ответственность за нарушение процедуры взыскания долгов. Например, предлагается повысить штрафы. А еще коллекторам и всем, кто взыскивает долг, планируют запретить звонить родным и близким должника.

По данным ФССП России, в 2019 году судами рассмотрено 2418 дел об административных правонарушениях по статье КоАП, наказывающей за нарушения процедуры взыскания просроченной задолженности. Виновных оштрафовали на общую сумму 114,7 миллиона рублей.