МВД: Полиция законно применяла спецсредства и самбо на акциях в Москве

Спецсредства и физическую силу столичные полицейские применяли в ходе незаконных акций, прошедших в конце января-начале февраля в Москве, обоснованно. Такое заявление, выступая в среду с докладом в Мосгордуме, сделал начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов.

По его словам, 23 и 31 января, а также 2 февраля в ходе несогласованных акций московская полиция "действовала в соответствии с действующим законодательством о полиции".

"Сотрудниками полиции применялись физическая сила, приемы самбо, а также специальные средства, которые разрешено использовать в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений", - заявил главный полицейский Москвы, уточнив, что стражи правопорядка применяли указанные меры к правонарушителям и лицам, совершавшим преступления на несанкционированных акциях.

"С моей точки зрения и проведенными проверками нарушений законодательства в действиях московских полицейских в эти дни допущено не было", - резюмировал Баранов.

Только в Москве по итогам незаконных акций было заведено несколько тысяч административных дел. 1,2 тысячи человек были отправлены под административный арест, около 2,5 тысячи - оштрафованы. Параллельно были возбуждены и сейчас расследуются уголовные дела о нарушении санитарных правил в период коронавирусных ограничений и о нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии.

Стоит напомнить, что МВД и прокуратура неоднократно предостерегали всех от участия в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.