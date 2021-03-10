Названы частые причины ДТП с грузовиками в Москве

В прошлом году с грузовыми машинами в Москве произошло 692 ДТП с пострадавшими. Погибли 85 человек - это 22 процента от всех унесенных на дорогах жизней, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

С большегрузами по-прежнему случается много аварий. По данным ведомства, 32 процента от всех ДТП с грузовиками происходят на МКАД. К столкновениях на дорогах часто приводит высокая скорость.

Смертельные аварии, в которых участвуют грузовые машины, случаются как ночью, так и в дневное время. Хотя концентрация тяжелого транспорта в любое время суток одинакова, отмечают в департаменте. Однако в ночные часы ДТП серьезнее, поскольку водители едут намного быстрее.