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10.03.2021 13:08
Рубрика: ДТП

Названы частые причины ДТП с грузовиками в Москве

Текст: Сергей Жуков

В прошлом году с грузовыми машинами в Москве произошло 692 ДТП с пострадавшими. Погибли 85 человек - это 22 процента от всех унесенных на дорогах жизней, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: iStock
Всегда ли в ДТП виноват тот, кто бьет сзади

С большегрузами по-прежнему случается много аварий. По данным ведомства, 32 процента от всех ДТП с грузовиками происходят на МКАД. К столкновениях на дорогах часто приводит высокая скорость.

Смертельные аварии, в которых участвуют грузовые машины, случаются как ночью, так и в дневное время. Хотя концентрация тяжелого транспорта в любое время суток одинакова, отмечают в департаменте. Однако в ночные часы ДТП серьезнее, поскольку водители едут намного быстрее.