Сильные морозы в Москве продержатся до конца недели

Сильные морозы уйдут из столичного региона к концу недели. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз на сайте Гидрометцентра РФ.

Самыми холодными периодами станут ночи 11 и 12 марта. По предварительным оценкам, температура опустится до -30. Этот прогноз актуален не только для Москвы, но и для всего севера Центральной России.

Уже в субботу ночью морозы ослабнут до -9. Днем в выходные потеплеет до +4. А настоящую весну москвичи должны почувствовать 16 марта, когда дневная температура достигнет +7. Однако погода будет пасмурной, возможны небольшие дожди.