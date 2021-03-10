Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

Гигантский тоннелепроходческий комплекс "Лилия" начал в среду проходку на восточном участке строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Двухпутный тоннель, который он проложит, соединит станции "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". Произойдет это, по планам строителей, в августе текущего года. Его пуск означает, что близится к концу сооружение всех тоннелей второго кольца московской подземки длиной 70 километров. Давая старт "Лилии", мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 94% проходки БКЛ уже выполнено.

"Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних, - рассказал он журналистам. - Всего их осталось четыре. В апреле, в мае и в июне запустим остальные, и на этом, собственно, закончится проходка всей Большой кольцевой линии Москвы, самой протяженной в мире. Оставшиеся тоннели также будут построены до конца года".

"Лилия" - самый первый в столице десятиметровый щит, использованный на строительстве подземки. Тоннели, которые он прокладывает, позволяют разместить в них сразу два пути. Прежде в Москве пользовались шестиметровыми щитами для сооружения однопутных тоннелей. Впервые испытав щит- гигант на сооружении Некрасовской линии метро, где с его помощью были построены перегоны от станции "Косино" до "Окской" общей длиной 3,7 км, московские метростроители убедились в эффективности такой технологии.

"Мэром поставлена задача ускорить строительство БКЛ, - заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. - "Лилия" позволит нам сэкономить на этом завершающем участке кольца до полугода на производстве работ".

Сама же "Лилия" к площадке будущей станции "Нагатинский Затон" сейчас транспортирована с западного участка Большого кольца, где прокладывала так же двухпутные тоннели между станциями "Мневники", "Терехово" и "Кунцевская". На восточном же участке работает еще один гигант, десятиметровый щит "Победа", и готовится к пуску такого же размера "Виктория", которой предстоит подойти к Нагатинскому затону" от станции "Печатники".

Общая длина восточного участка, напомнили в пресс-службе стройкомплекса Москвы, - 11,4 километра. На нем разместятся четыре станции: помимо "Нагатинского Затона" и "Кленового бульвара", это "Печатники" и "Текстильщики".

Будущая станция "Нагатинский Затон" строится в одноименном районе Москвы вдоль улицы Коломенской. По проекту она мелкого заложения, с двумя береговыми платформами с общими переходными мостиками, с которых можно будет выйти к эскалаторам, ведущим в подземный вестибюль. Благодаря расположению станции на мысе Нагатинской поймы пассажирам на выходе со станции будет открываться великолепный вид на Москву-реку.

Оригинален и дизайн станции. Авторы проекты решили попытаться использовать ее в качестве музея, посвященного обитателям рек Московского региона в целом и Нагатинского затона в частности. На самой видимой стене кассового зала разместятся энциклопедически точные изображения рыб с кратким описанием. Выполненные из натурального камня в технике мозаичного панно, они призваны создать необычный и запоминающийся образ станции. Проектировщики, выигравшие право на оформление станции в ходе международного конкурса, считают, что никаких других элементов декора им не потребуется.

Пустить в строй Большую кольцевую линию метро планируется к 2023 году. Расположенная в десяти километрах от существующей Кольцевой линии метро, она позволит жителям отдаленных районов экономить до 30 минут на каждой поездке в метро за счет того, что им не нужно будет ехать в центр Москвы чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую. Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на радиальные линии подземки, четыре - на МЦК, шесть - на МЦД -1 и МЦД-2, 11 - на пригородные линии Московской железной дороги.