Собянин рассказал о развитии пассажирских сервисов метрополитена

"Если вы живете у МКАД, а работаете в центре, то поездка на метро туда и обратно занимает 60-70 минут. За вычетом выходных, праздников и отпусков за год набегает 10 дней, которые вы проводите в вагонах и на станциях метрополитена", - написал Собянин. Город и метрополитен делает все, чтобы поездки стали комфортнее.

Например, ведется разработка виртуальной "Тройки", чтобы не нужно было все время носить билет с собой. В число популярных уже действующих сервисов вошли автоматы с сим-картами и кофе, магазины метро, виртуальная библиотека и другие опции.