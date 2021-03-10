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10.03.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

В Ярославле "черных риелторов" обвинили в похищении человека

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Прокуратура Ярославской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу "черных риелторов", которое расследовалось следственными органами СК РФ по региону.

В надзорном ведомстве уточнили, что по делу проходят пять человек 34 - 55 лет. По версии следствия, с 2008 по 2018 год они обманным путем от имени жителей Ярославской, Костромской областей и города Москвы оформляли нотариальные доверенности на продажу принадлежащих людям квартир, после чего заключались договоры купли-продажи. Кроме того, обвиняемые подделывали доверенности на продажу жилья, договоры купли-продажи и передаточные акты.

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- Одного из потерпевших, злоупотреблявшего спиртными напитками, обвиняемые заперли на несколько дней в принадлежащей им квартире и заставили подписать договор купли-продажи квартиры и передаточный акт, - рассказала официальный представитель прокуратуры Ярославской области Яна Смирнова.

Своей преступной деятельностью банда "черных риелторов" причинила ущерб 25 гражданам на сумму более 45 миллионов рублей. Ее члены обвиняются в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, а также похищении человека. Одному из фигурантов дела, кроме того, инкриминируются заведомо ложные показания в суде, которые он дал после того, как похищенный и под давлением подписавший документы мужчина оспорил сделку в судебном порядке.

По словам Яны Смирновой, все обвиняемые были задержаны в 2019 году. Сейчас четверо из них находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде. После вручения им копии обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Ярославля.

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