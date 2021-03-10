В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень"

На дорогах Московской области начали тестировать камеры, фиксирующие езду с не пристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем. Об этом "РГ" рассказал операционный директор "МВС Груп" (компания, обслуживающая комплексы фиксации по концессионному соглашению с подмосковным правительством) Михаил Родионов.

Тестирование стартовало в начале этого года. На данном этапе определяется необходимая доказательная база для фиксации нарушений, штрафы водителям не назначаются.

"Чисто технически внедрение систем автоматической фиксации езды с не пристегнутым ремнем возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации, - рассказал Михаил Родионов. - Рано или поздно они появятся во всех регионах. Поэтому властям, которые занимаются развитием транспортной инфраструктуры, нужно изначально принимать во внимание технологические требования для этого".

Ранее такие камеры появились на дорогах Москвы. Нарушившие ПДД водители уже получают штрафы.