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10.03.2021 00:04
Рубрика: ПДД

В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

На дорогах Московской области начали тестировать камеры, фиксирующие езду с не пристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем. Об этом "РГ" рассказал операционный директор "МВС Груп" (компания, обслуживающая комплексы фиксации по концессионному соглашению с подмосковным правительством) Михаил Родионов.

Фото: iStock
Стали известны адреса камер, которые будут работать "на ремень"

Тестирование стартовало в начале этого года. На данном этапе определяется необходимая доказательная база для фиксации нарушений, штрафы водителям не назначаются.

"Чисто технически внедрение систем автоматической фиксации езды с не пристегнутым ремнем возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации, - рассказал Михаил Родионов. - Рано или поздно они появятся во всех регионах. Поэтому властям, которые занимаются развитием транспортной инфраструктуры, нужно изначально принимать во внимание технологические требования для этого".

Ранее такие камеры появились на дорогах Москвы. Нарушившие ПДД водители уже получают штрафы.

#ПДД