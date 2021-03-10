Занятия по робототехнике, ментальной математике и многие другие становятся все более доступны для детей с разными увлечениями. В регионах активно открываются детские досуговые центры.

Помогает этому национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Когда в Петропавловске-Камчатском открылась академия развития интеллекта AMAKids, в городе случился настоящий бум дополнительного образования. Новое направление - ментальная арифметика, основанная на устном счете. Оно сразу же заинтересовало жителей региона. С каждым годом популярность академии только растет.

"Мы открыли академию на собственные средства. Интерес к методике развития умственных способностей детей просто огромный", - говорит директор центра Дарья Макарова. По ее словам, к ним чаще обращаются родители, чьи дети отличаются неусидчивостью и невнимательностью в школе, отчего их успеваемость слабая.

"Но спустя полтора-два месяца наших занятий ребята не только начинают производить действия с трехзначными цифрами в уме, но и овладевают скорочтением до 600 слов в минуту. Родители - в восторге", - улыбается Дарья.

Еще до пандемии она обратилась в центр "Мой бизнес" за микрозаймом под льготную ставку для развития новых направлений. Эти деньги помогли академии выжить в трудном 2020 году.

Выручила и краевая субсидия, которой оплатили расходы на аренду помещений. "И, конечно, мы очень ценим помощь, полученную по нацпроекту. Она была очень своевременна", - говорит Дарья.

А на Сахалине в городе Корсаков благодаря ему открылся клуб робототехники IСube Robots на базе культурно-досугового центра "Океан". Создатель клуба Иван Якубенко проводит уроки не только в Корсакове, но и ездит по всему району. "В селах нам очень рады", - делится он с "РГ".

Только на занятия в "Океане" постоянно ходят 50 детей в возрасте от 5 до 12 лет. "Я узнал о возмещении части затрат, когда уже купил для учеников пять наборов по робототехнике, - вспоминает Иван. - Решил докупить еще три набора".

В Омске работает клуб настольных игр "Орден двадцатигранника" Любови Лугининой. Он стал одним их четырех лауреатов конкурса на гранты начинающим предпринимателям в рамках нацпроекта. "Наша семья всегда увлекалась различными играми, - рассказала "РГ" Любовь Лугинина. - Вместе с сыновьями мы не раз мечтали о своем клубе. Благодаря гранту в 400 тысяч рублей нам удалось воплотить мечту в жизнь". Ежедневно в клубе проходят сражения как среди заядлых любителей настольных игр, так и среди новичков. Записываться на них омичи начинают за неделю.

Ментальная арифметика, основанная на устном счете, особенно популярна сегодня у детей

"Настольные игры развивают память, воображение, логическое мышление, - говорит хозяйка клуба. - Например, детективные игры работают точно так же, как реальное расследование: нужно по крупицам собирать информацию, анализировать ее и пытаться найти логику в том, что происходит или происходило".

А еще в клубе можно как приобрести популярные игры, так и взять их напрокат. В пандемию эта услуга оказалась особенно востребованна.