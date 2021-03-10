На М-12 возведут 12 переходов для животных

На новой трассе М-12 "Москва-Казань" планируется построить 12 переходов для животных, сообщили в госкомпании "Автодор".

Больше всего экодуков - семь построят на территории Татарстана. На территории Чувашии появится два таких сооружения, а в Нижегородской и Владимирских областях - всего три экодука.

Кроме того, для животных создадут условия для прохода не только над трассой, но и под ней. Планируется организовать 22 ското- и зверопрохода. На территории Чувашской Республики, Владимирской и Нижегородской областей будет всего 18 таких проходов, в Татарстане - четыре.

Места для всех 34 проходов при проектировании трассы были выбраны на основании статистики путей миграции диких животных и информации от местных властей о маршрутах прогонов домашнего скота, пояснили в "Автодоре". Такой подход позволит сохранить сложившийся уклад жизни в регионах, по которым пройдет трасса.

Строительство экодуков и зверопроходов - уже устоявшаяся практика для госкомпании "Автодор". Первый экодук в России был построен в 2016 году в Калужской области на 170-м километре трассы М-3 "Украина". К концу 2020 года на трассах "Автодора" построено 257 экодуков и зверопроходов, в том числе 14 - на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Экодуки - это специально оборудованные искусственные сооружения в виде тоннеля или моста, которые максимально замаскированы под естественный ландшафт местности. Зверопроходы могут представлять из себя туннели в насыпи трассы, либо проходы под путепроводом в составе дороги. Они огорожены сеткой так, чтобы направить диких животных к такому проходу и минимизировать риски выхода на скоростную магистраль.