На М-12 возведут 12 переходов для животных

Новости

Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 20:10
Рубрика: Авто

На М-12 возведут 12 переходов для животных

Текст: Евгений Гайва
На новой трассе М-12 "Москва-Казань" планируется построить 12 переходов для животных, сообщили в госкомпании "Автодор".
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Больше всего экодуков - семь построят на территории Татарстана. На территории Чувашии появится два таких сооружения, а в Нижегородской и Владимирских областях - всего три экодука.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Госкомпания "Автодор" запустила свой первый Telegram-канал

Кроме того, для животных создадут условия для прохода не только над трассой, но и под ней. Планируется организовать 22 ското- и зверопрохода. На территории Чувашской Республики, Владимирской и Нижегородской областей будет всего 18 таких проходов, в Татарстане - четыре.

Места для всех 34 проходов при проектировании трассы были выбраны на основании статистики путей миграции диких животных и информации от местных властей о маршрутах прогонов домашнего скота, пояснили в "Автодоре". Такой подход позволит сохранить сложившийся уклад жизни в регионах, по которым пройдет трасса.

Строительство экодуков и зверопроходов - уже устоявшаяся практика для госкомпании "Автодор". Первый экодук в России был построен в 2016 году в Калужской области на 170-м километре трассы М-3 "Украина". К концу 2020 года на трассах "Автодора" построено 257 экодуков и зверопроходов, в том числе 14 - на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Экодуки - это специально оборудованные искусственные сооружения в виде тоннеля или моста, которые максимально замаскированы под естественный ландшафт местности. Зверопроходы могут представлять из себя туннели в насыпи трассы, либо проходы под путепроводом в составе дороги. Они огорожены сеткой так, чтобы направить диких животных к такому проходу и минимизировать риски выхода на скоростную магистраль.

В регионах Авто Дороги Компании Транспорт Госкомпания "Росавтодор" Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ПФО Татарстан ПФО Чувашская республика ЦФО Владимирская область ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан