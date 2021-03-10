Пензенский подросток сознался в подготовке теракта в школе

Ранее задержанный 16-летний подросток в Пензенской области признал свою вину в том, что планировал устроить массовое убийство в сельской школе, где учился в девятом классе.

Теракт в образовательном учреждении Пензенской области предотвратили сотрудники ФСБ и МВД. Задержанный дал признательные показания. По месту жительства подростка были изъяты охотничье ружье и средства связи с информацией об изготовлении взрывного устройства. Также к делу приобщили банки с патронами и майку с принтом "Ненависть".

Как сообщили в СК РФ, возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту. Задержанный школьник находится под домашним арестом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала, что школьник характеризовался положительно, на учете не состоял. Прежде чем делать окончательные выводы, она попросила дождаться результатов расследования.