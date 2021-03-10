Путин поручил обеспечить приток инвестиций в регионы Сибири

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить привлечение инвестиций в ряд регионов Сибири, чтобы повысить уровень доходов проживающих там граждан.

В среду глава государства провел совещание с членами правительства, на котором заслушал отчет премьера Михаила Мишустина о поездке в Алтайский край, Республику Алтай, Тыву, Новосибирскую и Кемеровскую области.

"Нужно обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе - по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны", - отметил президент.

Комментируя содержание утвержденной правительством программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, Владимир Путин отметил, что "это очень позитивная и перспективная форма работы - создание индивидуальных программ развития с учетом особенностей тех или иных регионов".

"Надо посмотреть, как пойдет в отношении Кузбасса эта работа. У нас такой опыт есть, применительно к отдельным регионам можно прорабатывать индивидуальные планы развития", - добавил президент.

Напомним, программа развития Кузбасса была утверждена по итогам совещания, которое Михаил Мишустин провел в Кемерове с руководством региона.

Программа рассчитана на четыре года, реализация потребует около 55 миллиардов рублей. По словам премьера, 21 миллиард рублей предусмотрен на строительство дороги в обход города Кемерово. Еще 3,5 миллиарда рублей направят на реконструкцию аэропорта столицы региона. Расселение аварийного жилья профинансируют на два миллиарда рублей, а в развитие курорта "Шерегеш" будет вложено более 2,5 миллиардов.