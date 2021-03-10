Путин поручил обеспечить приток инвестиций в регионы Сибири

Новости

Эксперт: Туры в Грецию россияне пока бронируют с опаской 18:50
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID 17:54
Песков заявил о выздоровлении Орешкина от коронавируса 17:51
Путин призвал использовать штраф "Норникеля" на экологию Норильска 17:50
Земан обвинил главу минздрава в смертях людей из-за отказа покупать "Спутник V" 17:39
Половина квартир на вторичном рынке Москвы оказалась моложе 10 лет 17:37
Мишустин освободил от должности замглавы ПФР Николая Козлова 17:33
Песков: Место встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам 17:30
Министры обороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе 17:29
Курс биткоина превысил 56 тысяч долларов 17:26
"Яндекс" запустил сервис для оплаты покупок в интернете 17:21
Аглая Тарасова заплатит штраф за участие в незаконной акции в Москве 17:09
Путин и Эрдоган встретятся в ближайшее время "с глазу на глаз" 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 18:03
Рубрика: Власть

Путин поручил обеспечить приток инвестиций в регионы Сибири

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить привлечение инвестиций в ряд регионов Сибири, чтобы повысить уровень доходов проживающих там граждан.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В среду глава государства провел совещание с членами правительства, на котором заслушал отчет премьера Михаила Мишустина о поездке в Алтайский край, Республику Алтай, Тыву, Новосибирскую и Кемеровскую области.
Мишустин закончил инспекцию "сложных" регионов в поездке по Сибири

"Нужно обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе - по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны", - отметил президент.

Комментируя содержание утвержденной правительством программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, Владимир Путин отметил, что "это очень позитивная и перспективная форма работы - создание индивидуальных программ развития с учетом особенностей тех или иных регионов".

"Надо посмотреть, как пойдет в отношении Кузбасса эта работа. У нас такой опыт есть, применительно к отдельным регионам можно прорабатывать индивидуальные планы развития", - добавил президент.

Напомним, программа развития Кузбасса была утверждена по итогам совещания, которое Михаил Мишустин провел в Кемерове с руководством региона.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области представили Михаилу Мишустину крупные проекты

Программа рассчитана на четыре года, реализация потребует около 55 миллиардов рублей. По словам премьера, 21 миллиард рублей предусмотрен на строительство дороги в обход города Кемерово. Еще 3,5 миллиарда рублей направят на реконструкцию аэропорта столицы региона. Расселение аварийного жилья профинансируют на два миллиарда рублей, а в развитие курорта "Шерегеш" будет вложено более 2,5 миллиардов.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Правительство Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Путин призвал кабмин помочь регионам в решении проблем ЖКХ и ветхих сетей
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
От ответственности за нарушение антикоррупционных норм смогут освобождать
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Видео: ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада