СК опубликовал видео задержания министра здравоохранения на Алтае

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова сотрудниками УФСБ России.

Судя по видеозаписи, министр был задержан в собственном коттедже. У высокопоставленных чиновников при обысках была изъята крупная сумма денег.

В ближайшее время в отношении задержанных будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Их подозревают в коррупции.

- По предварительным данным, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, являясь должностными лицами, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллионов рублей, - сообщает СК РФ.

Судя по всему, чиновники пытались "заработать" на пандемии коронавируса. Они получали деньги в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов, общее покровительство и иное способствование победам трех фирм в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.

В отношении руководителей коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в даче взяток должностным лицам. Расследование продолжается.