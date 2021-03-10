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10.03.2021 06:07

Захламила квартиру и подъезд

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 50(8401)
Чтобы вывезти мусор из квартиры омской любительницы кошек, понадобилось три самосвала. Услуги уборщиков ей придется оплатить.

Перед этим в Ленинский районный суд Омска обратилась управляющая компания. Пенсионерка, проживающая в доме на Сибирском проспекте, приютила десяток кошек и создала антисанитарные условия не только в собственной квартире, но и в подъезде.

В Сибири при пожаре в захламленной квартире погибли два пенсионера

На жалобы соседей и предписания надзорных органов она никак не реагировала. Не подействовали и судебные решения. Гражданку трижды привлекали к административной ответственности, но ситуация не изменилась. Поэтому стражам порядка ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к экстренным мерам.

По словам судебных приставов, то, что они увидели, привело их в шок. В квартире, заваленной горами бытового мусора, было буквально нечем дышать. А отходов оказалось столько, что пришлось прибегнуть к услугам клининговой компании, имеющей спецтехнику.

- Объемы накопленных отходов оказались так велики, что для их вывоза потребовалось три грузовых автомобиля, - сообщили в пресс-службе УФССП. - Тем не менее решение суда исполнено. Соседи гражданки смогут дышать свободно. Однако кошатнице придется возместить расходы за вывоз мусора и уборку квартиры.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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