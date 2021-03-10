В начале 2021 года новый директор городского телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич приступил к своим обязанностям. В структуре Общественной палаты РФ он руководит рабочей группой по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет. Поэтому на "Деловом завтраке" в петербургской редакции "РГ" мы поговорили о влиянии Всемирной паутины на традиционные СМИ и о том, что если выпутаться из нее невозможно, то нужно устроиться с максимальным комфортом.

Александр, после вашего назначения эксперты заговорили о том, что главная задача нового генерального директора - антикризисное управление. А в чем кризис?

Александр Малькевич: Мы столкнулись со все возрастающим влиянием новых медиа. В социальных сетях нас - газеты, телевидение - уже давно похоронили, и это я воспринимаю как самый главный антикризисный вызов. Вот сейчас все ринулись в Clubhouse. Подобные проекты возникают моментально и за считаные дни приобретают бешеную популярность. Готов отвечать на них новыми проектами, новыми интеграциями. Когда мне говорят: надо навести порядок, разогнать, исправить что-то "экономически" - наверное, надо. Но это не самое важное. Если увлечься только экономикой или только кадровыми вопросами, можно окончательно потерять время на развитие стратегических направлений.

Если интернет наступает на пятки, то как с ним сосуществовать?

Александр Малькевич: Телеканалы должны стать фабриками по производству контента. А контент необходимо распространять на тех площадках, которые удобны пользователю. Если вы сидите в "Телеграме", то вы должны получать контент именно там. Сегодня не обязательно иметь телевизор, чтобы смотреть телевизор. Поэтому мы - традиционные медиа - должны прекратить надувать щеки и говорить своему потребителю: "Мы вас ждем". Нужно понять, что затащить человека куда-либо нельзя, но можно прийти к нему самим, сделав подачу информации удобной.

Активность все больше перемещается в соцсети. Насколько для вас лично важна эта сфера?

Александр Малькевич: Я есть в "Телеграме" и "Фейсбуке", этого достаточно. Потому что реально работать и полноценно вести больше двух социальных сетей невозможно. У каждого из нас есть объем должностных обязанностей плюс общественная нагрузка. Если еще и активно работать в соцсетях, то жить когда?

Сейчас активно развивается тренд на присутствие власти в социальных сетях. Так называемая новая искренность: чиновники рассказывают не только о работе, но и о своей жизни. Однако пиарщики в регионах работают очень шаблонно, заводя своих руководителей чаще всего в "Инстаграм". Проблема, во-первых, в том, что ресурсы, силы и деньги вваливаются в нероссийский проект. А во-вторых, если аккаунт отключат, все это улетит в никуда, а мы знаем такие примеры, когда аккаунты "банят" по непонятным причинам. То есть это вопрос информационной безопасности. Петербург, кстати, выгодно отличается на этом фоне - губернатор Александр Беглов ведет страницу в "ВКонтакте".

Обратная сторона цифровой социализации - граждане считают, что власть должна быть доступна 24/7. И если спустя полчаса после гневного поста реакции нет, то начинают возмущаться. Иллюзия близкого общения через соцсети заставляет ожидания аудитории все время расти. Но я придерживаюсь концепции, что у власти должна быть какая-то сакральность. У нас и без того в стране каждый знает, как должна играть сборная по футболу, и уж тем более - как управлять страной. А теперь еще и появилась возможность давать советы по такому управлению прямо чиновникам через соцсети. Ни к чему хорошему это не приведет.

Что показало исследование РАНХиГС? В открытых источниках есть информация, что на его основе будет приниматься комплексная стратегическая программа развития телеканала.

Александр Малькевич: В первую очередь оно показало, что петербургский зритель - это особый вид. Ему нужны передачи про культуру и искусство, на канале "Санкт-Петербург" он ценит в первую очередь интеллигентность. По всем открытым рейтингам самая популярная наша программа - "Малые родины большого Петербурга". Это значит, что люди очень дорожат возможностью поговорить о своем городе - но не о его проблемах, а о его архитектурных, исторических, человеческих страницах.

Можно поставить в эфир молодежное шоу - и не исключено, что оно вообще не зайдет. Поэтому задача сейчас - привлекать нового зрителя, но через неэфирные проекты. Мы стали, к примеру, делать так называемые стримы в наших социальных сетях - прямые эфиры, настоящие "телевизионные марафоны", и они собирают приличную аудиторию. И первый, и второй опыт собрали в соцсетях суммарно свыше 300 тысяч просмотров, и это совсем другая аудитория. Гостем студии была в том числе Милана Тюльпанова, с ней поговорили и о пластических операциях, и о домашнем насилии, люди активно писали в комментариях, и мы их тут же обсуждали в эфире.

В чем еще вы видите "особость" нашего города?

Александр Малькевич: Петербург в состоянии делать федеральные проекты - шоу, концерты, акции. Такого, как "Классика на Дворцовой", вообще больше нигде нет, в том числе в Москве. Но проблема Петербурга в том, что город у нас очень интеллигентный, поэтому он стесняется себя "продавать", продвигать, говорить о своих успехах. А нам есть чем хвастаться. Самый простой пример - главная городская елка в этом году. Она объективно была самой красивой в России. Мои друзья, которые приехали из Москвы, удивились, как ярко и празднично был украшен город. Но рассказать об этом на всю страну мы не смогли. Поэтому мы и хотим сделать телеканал "Санкт-Петербург" буквально рекламным каналом нашего города.

Какие-то секреты приоткроете - новые лица, новые форматы, медийные персоны, возможно?

Александр Малькевич: Мы вернем в сетку аналитические программы и ток-шоу. Когда-то все это было, но куда делось, почему - никто не знает. Ищем новые лица и готовы приглашать к совместной работе тех, кого горожане уже знают.

Иллюзия близкого общения через соцсети заставляет ожидания аудитории все время расти

С 1 февраля мы запустили стержневой проект 2021 года в честь 800-летия Александра Невского. Помимо фильмов, сюжетов и огромного количества историй о нем, отдельно каждую неделю у нас будет выходить своеобразный дневник под названием "Александр Невский. Имя России", где мы покажем в том числе сюжеты из регионов - Северо-Запада и не только; расскажем про всех, кто так или иначе связан с именем нашего национального героя.

С 1 марта мы запускаем аналитическую программу с Дмитрием Солонниковым - самым цитируемым политологом Северо-Запада: у него появится собственная видеоколонка, где он будет "разъяснять про Петербург". С 1 апреля вернется ток-шоу "Улица Правды", на обсуждение экспертов мы вынесем самые разные темы из жизни города, страны, общества. Проект "В ритме Петербурга" представляет собой встречи с известными артистами и музыкантами, их выступления в нашей выездной студии будут сочетаться с разговорами о жизни.

Стабильно высокий рейтинг показала программа "Петербург против коронавируса". Сейчас мы ее переформатируем как "Петербург - город решений". Это будет специальная вечерняя программа, в которой из первых уст зритель сможет получать информацию, что планирует и что делает власть для города, без домыслов и слухов. Есть еще несколько задумок. Но в традиционном эфире не все может зайти, и поэтому, к примеру, трансляцию клубного концерта к 40-летию Ленинградского рок-клуба мы планируем вести в интернете.

То есть сетка интернет-вещания будет отличаться от программы телеканала?

Александр Малькевич: Обязательно. Это будут два мира, и на сайте телеканала "Санкт-Петербург" мы планируем разместить подключение сразу к двум плеерам - традиционному и интернет-вещанию.

Какой отклик хотите получать от зрителя?

Александр Малькевич: Мы хотим быть гибкими и открытыми. Как говорит мой учитель Александр Потехин, "честность - лучшая политика". Это ценит зритель, и это будет нашей "фишкой": если у вас есть вопрос, то у нас есть ответ.

"Санкт-Петербург" очень часто упрекают в том, что на его содержание и развитие город выделяет миллиард. Это много или мало?

Александр Малькевич: Определенная доля наших трат - вынужденная. У нас нет своего помещения и своих студий, мы арендуем их на Чапыгина у "5-го канала". Часть техники также находится в аренде, и поэтому затраты высоки. Сокращение площадей, переход на новые технологии производства, энергосбережение - все это позволит более грамотно строить финансовую политику канала.

Если бы у городских СМИ - государственных, частных, районных, муниципальных - был свой дом, такой "Лениздат 2.0", экономия для бюджета была бы колоссальной. Но, во-первых, такой дом надо создать, и это тоже вложения. А во-вторых, сразу найдутся противники такой идеи, которые скажут: "Это все делают для того, чтобы нас контролировать!" Или: "Лучше отдайте деньги пенсионерам!" Однако если этого не сделать, то траты бюджета сократить не удастся. Потому что многие городские СМИ сидят в непрофильных помещениях и платят за них большие деньги. Телецентр на Чапыгина - легендарное место, овеянное славой и построенное специально для телевидения. Но - 60 лет назад, и с тех пор телевидение изменилось, и ему уже не нужны такие объемы. Новый медиадом Санкт-Петербурга мог бы быть в разы меньше. Например, на месте одного из типовых советских кинотеатров.

Он дал бы возможность коллабораций, совместных проектов...

Александр Малькевич: Во славу региона! Я очень хорошо отношусь к такого рода сотрудничеству и готов развивать совместный проект и с "Российской газетой". Хотя готов возрождать и обзоры прессы, и клуб главных редакторов городских СМИ. Если часть из них готовы встать выше собственных амбиций.

Какой будет политика телеканала в отношении рекламы?

Александр Малькевич: Здесь мы снова оказываемся между Сциллой и Харибдой. Есть соблазн отказаться от рекламы, мы же получаем субсидии. Но есть и риск получить отповедь, мол, мы палец о палец не хотим ударить, чтобы разгрузить бюджет. Поэтому реклама на телеканале останется, но будет не слишком навязчивой.

А зачем вообще Санкт-Петербургу свой телеканал - при условии существования региональных выпусков на федеральных каналах и интернета?

Александр Малькевич: Это производство социально значимой продукции. Речь даже не про огромное количество трансляций петербургских мероприятий, которое делает наш канал - День снятия блокады, 9 Мая, парад ВМФ и многие другие. "Битва с коронавирусом" еще раз обнажила проблему фейков. Государственные СМИ - единственный источник для получения информации, важной для людей. И в этом есть социальная функция традиционных СМИ, потому что прямые эфиры чиновников в условном "инстаграме" ситуацию не спасут. Должна быть журналистская работа.

Про медиаграмотность

Александр Малькевич: У нас не учат медиаграмотности ни в школах, ни в вузах, а ведь это важные правила для дальнейшей карьеры и репутации. Никто не объясняет школьникам про лайки и репосты, про то, чем они могут грозить. Даже вполне взрослые люди считают, что в интернете можно делать все что угодно, и оставаться безнаказанным. А это не так. Мы все живем в таком удивительном мире, что любое твое цифровое действие оставляет след. И важно, чтобы он не оказался в твоей жизни роковым.