В Баренцевом море экспедиция по поиску затонувших кораблей сделала находку

Ледокол Северного флота "Илья Муромец", участвующий в комплексной экспедиции, сейчас действует в центральной части Баренцева моря, вблизи границ ледовой кромки. Здесь исследовательская группа, ищущая затонувшие корабли и суда печально известного конвоя PQ-17, обнаружила некий подводный объект большого размера.

Ледокол вышел в море несколько дней назад. Экипаж работает по плану комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, проходящей в рамках патриотической акции "Помни войну". Члены экспедиции проводят съемку рельефа дна, попутно занимаясь поиском затонувших кораблей и судов времен Великой Отечественной войны.

Что касается обнаруженного подводного объекта, то его дообследованием займутся многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и другие корабли и суда Северного флота.

Комплексная экспедиция продлится до сентября 2021 года.