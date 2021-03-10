В Архангельске две девушки получили срок за убийство несовершеннолетней

В Архангельске суд приговорил двух 18-летних девушек к лишению свободы за убийство их 17-летней знакомой.

Как сообщил следком региона, летом 2019 года школьница и учащаяся техникума решили убить человека. В качестве жертвы они выбрали 17-летнюю девушку, которую знали.

Подруги позвали ее на прогулку и заманили в безлюдное место. Там они нанесли потерпевшей множество повреждений осколками стеклянных бутылок, после чего надели ей на голову полиэтиленовый пакет.

Когда девушка перестала подавать признаки жизни, осужденные забрали ее мобильный телефон и постарались скрыть следы преступления. Для этого они заранее запаслись резиновыми перчатками и чистящим средством.

В ходе расследования подруги говорили, что у них был мотив для убийства знакомой, которая якобы вела себя заносчиво. Но эта версия не нашла подтверждения. По данным следствия, выбор жертвы был случайным, несовершеннолетние пошли на убийство "от скуки". Они готовились к нему при личных встречах, в телефонных разговорах и сообщениях. Поэтому их обвинили в убийстве по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

Одна из осужденных проведет в колонии общего режима шесть лет и три месяца, другая - пять с половиной лет. Кроме того, они должны выплатить родителям погибшей девушки, которая была их единственным ребенком, компенсацию морального вреда в размере 4,6 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.